Мужчина попытался зарезать экс-супругу прямо на улице. Смотрите видео

В Оренбурге могла случиться самая настоящая трагедия, но, к счастью, все обошлось без кровопролития. В вечернее время суток женщина возвращалась домой, когда на нее неожиданно напал бывший супруг, взявший ее за волосы и потащивший по асфальту. В какой-то момент мужчина достал нож. Жертве повезло, что в это время ее пошел встречать их общий 20-летний сын. Об этом сообщает телевизионный канал НТВ.
Молодой человек подбежал к месту происшествия и попытался остановить отца. Он буквально просил мужчину прекратить насилие над мамой. И у него получилось. Однако вследствие с этим с преступником уже начали беседу сотрудники правоохранительных органов.
По информации НТВ, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.