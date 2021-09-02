Мужчина попытался зарезать экс-супругу прямо на улице. Смотрите видео
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Мужчина попытался зарезать экс-супругу прямо на улице. Смотрите видео

11:33:599/2/2021Фото: Скриншот из видео
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Помешал мужчине совершить начатое 20-летний сын. Пострадавшая находился в больнице.

Женщину спас сын


В Оренбурге могла случиться самая настоящая трагедия, но, к счастью, все обошлось без кровопролития. В вечернее время суток женщина возвращалась домой, когда на нее неожиданно напал бывший супруг, взявший ее за волосы и потащивший по асфальту. В какой-то момент мужчина достал нож. Жертве повезло, что в это время ее пошел встречать их общий 20-летний сын. Об этом сообщает телевизионный канал НТВ.

Молодой человек подбежал к месту происшествия и попытался остановить отца. Он буквально просил мужчину прекратить насилие над мамой. И у него получилось. Однако вследствие с этим с преступником уже начали беседу сотрудники правоохранительных органов.

По информации НТВ, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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