В России назвали условие признания новой власти в Афганистане

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова объяснила, по какому принципу «Талибан»* может быть признан в качестве официально действующей власти в Афганистане. Об этом сообщил Life.
Как оказалось, для этого талибам необходимо рассмотреть вариант полноценного правительства с различными политическими силами. В том числе речь идет и об меньшинствах, поскольку это, по словам Захаровой, является неотъемлемой части законного правления.
Также сотрудница ведомства добавила, что Российская Федерация всячески приветствует тот факт, что Афганистан может выйти на мирный курс, который создаст благополучие в республике.
Напомним, что талибы в ночь со 2 на 3 сентября планируют нанести последний удар по силам повстанцев.
«Талибан»* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.