Елена Дмитриева - лучший управленец и наставник
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Елена Дмитриева - лучший управленец и наставник

8:00:209/3/2021Фото: Чьё?
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Елена Борисовна Дмитриева хорошо известна многим людям нашего города.

Елена Борисовна Дмитриева

В профессию люди приходят по-разному. Выбирая место работы, понимаешь, что это шаг к чему-то большему. Хочется, чтобы работа давала не только профессиональный рост, карьерные перспективы, финансовую стабильность, но и удовольствие от того, что сделано, радость от результатов.

Елена Борисовна Дмитриева хорошо известна многим людям нашего города. Более 12 лет проработала она в качестве директора Центра занятости населения Бердска. Она, на вид хрупкая, но с твёрдым характером женщина, обладающая завидным упорством в достижении цели.

12 лет - это не просто период в жизни, а огромный путь, полный взлетов и побед, радостей и горестей. Ни для кого не секрет, что в условиях пандемии задач, поставленных перед центрами занятости прибавилось. Елена Борисовна проявляла свое мастерство и лучшие качества управленца, что позволило коллективу вырасти в дружную и сплоченную команду, способную решать любые вопросы. При этом старалась, чтобы лучшие традиции в коллективе обязательно сохранялись.

Каждая профессия требует от человека определённых знаний, умений, проявления человеческих качеств. Общение с таким директором учило многому: она щедро делилась своими идеями, задумками, помогала молодым специалистам осваивать азы новой для них профессии, всегда могла подсказать, порекомендовать, как правильно принять то или иное решение.

Главные качества Елены Борисовны - это любовь к людям, желание им помочь, терпение, умение действовать в нестандартных ситуациях и постоянно работать над улучшением качества своей работы.

За высокие заслуги в работе ее неоднократно поощряли грамотами и благодарностями местные и областные органы власти.

Наш любимый руководитель, нам очень грустно от того, что приходится с Вами расставаться. Пришло время Вам изменить курс своего корабля, направить его в тихую уютную гавань. Желаем Вам крепкого здоровья, достатка, воплощения в реальность Вашей самой сокровенной мечты! Будем с удовольствием вспоминать годы, которые мы проработали вместе.

С уважением, коллектив ЦЗН Бердска

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