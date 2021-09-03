Храм в шаговой доступности: Четвертую церковь построят в Бердске в микрорайоне Белокаменном
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Храм в шаговой доступности: Четвертую церковь построят в Бердске в микрорайоне Белокаменном

8:54:469/3/2021,Валерия НипомнящаяФото: Курьер. Среда. Бердск
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Место под собор отвели после публичных слушаний, изменив рекреационную зону земли на категорию "религиозное назначение".

Прощание состоялось в 11.00 в Сретенском храме Бердска
Сретентский храм. На него будет похожа новая церковь в Бердске

Четвертый храм в микрорайоне Белокаменном появится в Бердске. Отмечается, что он будет назван во имя Преподобного Сергия Радонежского. Сооружение по своей площади не превысит уже имеющиеся в городе Богоявленский или Сретенский храмы.

Храм планируется одноэтажным и деревянным. Настоятелем в нем станет священник Александр Ляпустин, который служит около 25 лет, и последние 4 года живет в Бердске.

Как сообщил в разговоре с "Курьер. Среда. Бердск" начальник управления градостроительства администрации Бердска Дмитрий Есиков, строительство храма еще не началось. Пока готовится документация.

- Пока никак не продвигается. Еще не принесли документы на разрешение на строительство. Сначала документация – официально нужно получить разрешение, а потом только начнется стройка. Больше пока ничего не могу сказать, - прокомментировал Дмитрий Сергеевич.

Напомним, ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал, что в конце 2020 года в Бердске заявили о строительстве четвертого храма - как сообщил настоятель приходов отец Владимир. Он считает необходимым, чтобы в шаговой доступности у каждого горожанина был храм.

Изначально здание для богослужения планировалось построить на берегу речки Раздельной, возле недостроенного кирпичного завода. Однако встал вопрос о том, что храмы не могут строиться в низине - он должен возвышаться над городом и его строениями. Поэтому новое место для церкви было выбрано в микрорайоне Белокаменном.

Место под собор отвели после публичных слушаний, изменив рекреационную зону земли на категорию "религиозное назначение".

Приблизительное место, где планируется строительство храма

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