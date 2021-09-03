3 сентября – день Апостола от 70-ти Фаддея: Традиции и важные запреты праздника
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3 сентября – день Апостола от 70-ти Фаддея: Традиции и важные запреты праздника

10:40:329/3/2021Фото: pixabay.com
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Когда Фаддей дошел до финикийского города Вирита, то основал в нем Церковь, в которой остался служить первосвященником до конца своих дней.

На Фадеев день обязательно собирали лен, который как раз спел к этому празднику

3 сентября отмечается церковный праздник день Апостола Фаддея от Семидесяти.

Апостол Фаддей был родом из Эдессы, по национальности еврей. Придя в Иерусалим, он стал учеником Христа и после Своего Вознесения вернулся в Эдессу. Там он изучил основы христианской религии и вероучения, а затем крестил Абгара.

В Едессе апостол установил храм, в котором стал проповедовать христианство, обращая язычников в христианскую веру. Затем он пошел в другие города, где рассказывал тем же язычникам о преимуществах христианской веры. Они слушали его, и многие обращались в христианство.

Когда же Фаддей дошел до финикийского города Вирита, то основал в нем Церковь, в которой остался служить первосвященником до конца своих дней.

Народное прозвание православного праздника в честь святого Фаддея — Фадеев день. За долгий срок существования, вокруг святого праздника собралось много традиций и важных запретов, интересных примет и поверий, который дошли и до наших дней.

Традиции праздника

Поскольку начало сентября — время для сбора урожая, то на Фадеев день обязательно собирали лен, который как раз спел к этому празднику. Лен очень сильно ценили наши предки, из него возделывали полотно.

На день Фаддея не подпускали к льняному полю детей, которые могли попасть в руки недоброй силы.

Также смотрели на явления природы, по которым потом прогнозировали будущую погоду. Если на Фаддея созревало много красной рябины — ждать дождливой осени. Если 3 сентября был ясным и солнечным — такая погода продлится до конца месяца.

Запреты

На день Фаддея лучше сократить свои траты, а то потраченное будет сложно вернуть.

Собираясь в поход, лучше выбрать для этого вторую половину дня, а не утро.

3 сентября запрещено делать блюда из яблок, иначе могут возникнуть проблемы на любовном фронте.

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