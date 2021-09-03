Мощная магнитная буря 3 сентября 2021: как уснуть метеопатам во время сильных геоударов?
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Мощная магнитная буря 3 сентября 2021: как уснуть метеопатам во время сильных геоударов?

5:45:119/3/2021Фото: pixabay.com
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Магнитная активность снова начнет бушевать — в 10.00 утра до 21.00 вечера метеопаты почувствуют на себе отрицательное влияние солнечного ветра.

При плохом засыпании во время магнитных бурь, необходимо заранее подготовиться

Мощная магнитная буря ожидается 3 сентября. Ее негативное влияние может ощутить на себе каждый человек. Сильный геоудар приходится на 2 часа ночи по Новосибирску. Затем наступит небольшая передышка в 07.00 утра. После чего солнечная активность снова начнет бушевать — в 10.00 утра до 21.00 вечера метеопаты почувствуют на себе отрицательное влияние солнечного ветра.

Как себя чувствовали наши читатели в прошлую бурю:

Очень плохо, долго засыпала, рано проснулась.

- К 12.00 невроз посетил, выпила валерьянку. Дрожь не такая сильная, как эти два дня были, но присутствует.

- Голова тяжёлая, шум в ушах.

- К вечеру голову давит и болевые ощущения, шум в ушах.

Советы как справиться метеопатам:

1. Во время магнитных бурь выработка мелатонина происходит хуже, и естественные ритмы сбиваются.

При плохом засыпании во время магнитных бурь, необходимо заранее подготовиться. Для этого, постарайтесь весь день не переедать, прогуляться перед сном, и не смотреть телевизор. Когда пойдете спать, откройте окно, чтобы проветрить комнату. Быстро поможет уснуть настой из растительных средств, вроде валерианы. Хорошо помогает успокоиться и быстро уснуть - теплая расслабляющая ванна перед сном.

2. Частым симптомом во время магнитных бурь является тяжесть в голове и шум в шах.

Помогает в таких случаях полноценный сон. После хорошего сна неприятные ощущения исчезают.

Кроме того, для купирования тяжести в голове используют психотропные средства (антидепрессанты, седативные препараты). Но это только после консультации со специалистом. А пока можно использовать доступные успокаивающие средства.

Необходимо постараться оградить себя от стрессов и внешних раздражителей, привести в норму режим дня, не перерабатывать. Врачи советуют наладить питьевой режим, ограничить употребление кофе и других энергетиков. Самым эффективным средством будет - отказ от курения.

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