Погода в Бердске 3 сентября: придут ли ночные заморозки?
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Погода в Бердске 3 сентября: придут ли ночные заморозки?

6:30:509/3/2021Фото: pixabay.com
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С утра немного потеплеет +6, +8 градусов, к обеду температура резко поднимется до +17 градусов тепла.

Из собранного льна, хозяйки плели маленькие букеты и часть раздавали путникам

3 сентября в Бердске весь день будет облачно и по-осеннему прохладно. При этом осадков не ожидается, а температура воздуха постепенно будет увеличиваться.
Ночью температура воздуха может опуститься до - 3, от чего последуют заморозки. С утра немного потеплеет +6, +8 градусов, к обеду температура резко поднимется до +17 градусов тепла.

Ветер легкий восточный 1,5 м/c, при относительной влажности воздуха 49%.

3 сентября в народе отмечается Фадеев день, день Василисы Льняницы.

В православии почитают святого Апостола от 70-ти Фаддея и мученицу Вассу.

В этот день наши предки собирали лен, потому что как раз к этому времени он созревал на полях. При этом, на льняное поле не пускали детей. Считалось, что там бродят магические силы, которые могут сильно напугать ребенка. Из собранного льна, хозяйки плели маленькие букеты и часть раздавали путникам. Так они им помогали обрести удачу в дороге.

В православных храмах в этот день молятся и вспоминают святого Фаддея проповедника. После того как Иисус пришёл в этот мир и начал свои проповеди, Фаддей был избран в круг его ближайших учеников, известных позднее как 70 апостолов. После смерти Христа и его Воскресения Фаддей сам начал проповедовать и нести благую весть о спасении человечества.

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