Можно ли сегодня 3 сентября работать в день Светописанного образа Пресвятой Богородицы?

С 2003 года в русском православном календаре появился праздник в честь Светописанного образа Пресвятой Богородицы. Датой праздника стало 3 сентября - день, когда произошло чудесное событие. Богородицу запечатлели на снимке вместе с остальными паломниками, принимающими милостыню от монахов Афонского Пантелеймонского монастыря.
Это случилось в 1903 году, когда монахи раздавали еду приходящим паломникам. Но время раздачи приходили не только странствующие люди, но и те, кто хотел получить от обители только хлеб. Узнав про это, главные священники Афона запретили больше помогать всем подряд. И тогда 3 сентября был заключительным днем раздачи милостыни. Чтобы сохранить этот момент в памяти, один из насельников сделал фотографию. Когда же он вернулся к себе в обитель и проявил снимок, то обнаружил среди получателей милостыни женщину очень сильно похожую на Богородицу. Он показал этот снимок остальным служащим монастыря, и все как один подтвердили ее схожесть. Тогда подняли все устные и летописные описания, чтобы сверить изображения. Оказалось, что это была Дева Мария. Чтобы сохранить образ, монахи написали икону, которой стали по сей день поклоняться.
Светописанный образ Богоматери помогает избавиться от печали, обрести радость.
Запреты праздника
В этот относительно молодой праздник, как и в любой другой православный день, работать не рекомендуется. Лучше сделать все домашние дела накануне. Если срочно нужно убраться или поработать в огороде, то подходящим временем будет после обеда, а с утра лучше всего посетить храм и помолиться образу.