Необычайной красоты и силы открытки и слова в день явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы 3 сентября
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Необычайной красоты и силы открытки и слова в день явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы 3 сентября

7:15:159/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День памяти Явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы 21 августа ст.ст. (3 сентября н.ст.).

День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы

С великим праздником Вас! Пусть во благо и добро будут все Ваши дела. Пусть в Рождество Пресвятой Богородицы Вас окружает свет, который укажет верный путь для решения любых задач. Желаю Вам самых теплых и мирных дней, в окружении любимых и близких людей. Сердечно поздравляю!

***

Пускай светлым будет сердце и чистой душа. Пускай вера поможет вам в жизни. Желаем, чтобы в вашей семье не было: ни больного, ни голодного, ни сирого. Пускай Богородица сохранит вас от любой беды. Радостью украсьте свой дом, терпением облагородьте свои души и любовью наполните смысл вашей жизни. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы

Пускай в вашем доме всегда царит мир и покой. Пускай Господь, всегда хранит ваш очаг, семью и друзей. Никогда не предавайтесь унынию и верьте, что на свете бывает много чудес, которые подарены нам самими небесами. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

***

Душевного и физического здоровья, жизненной активности, меньше огорчений и трудностей в современном мире, больше сил двигаться дальше, достатка, чтобы удовлетворять все потребности.


Источник: pozdravok.ru

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