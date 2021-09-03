История Светописанного образа Пресвятой Богородицы в праздник 3 сентября и сильнейшая молитва матери Господа

В 1903 году монахи Афонского монастыря раздавали милостыню паломникам и странникам, они делали это каждую неделю и за хлебом приходило очень много людей. Но было и так, что за бесплатным подаянием приходили обычные люди, которые к вере не имели никакого отношения. Это заметили первосвященники монастыря и впредь запретили раздавать бесплатный хлеб.
Через неделю, после кинотского указа, последним днем раздачи стало третье сентября. Чтобы запомнить этот момент, один из служителей иеромонах Гавриил сделал снимок. На котором позднее обнаружил знакомое лицо и взгляд, узнаваемый на иконах в храме. Этот образ оказался копией Святой Девы Марии, смиренно забирающей вместе со всеми хлеб.
Светописанный образ Пресвятой Девы Марии больше 100 лет почитают в Пантелеймоновым монастыре, на святой горе Афоне и во всей православной России.
В 2013 году Русской Православной Церковью в православный календарь праздников был добавлен день почитания Светописанного образа Богородицы.
В конце 1980 года, во время восстановления обители, в архивах монастыря вновь был найден негатив и необычный снимок размножили с приложением его краткого описания. Фотографию распространили среди тех, кто желал его получить. Так фотография стала доказательством существования духовного мира, о чем часто удостоверяли монастырь паломники.
В 2003 году с благословления Игумена был создан на основании летописи и устного описания, иконописный образ для совершения службы в Храме.