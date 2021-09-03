4 сентября - День мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана, Зинона и прочих: Традиции праздника и молитва
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4 сентября - День мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана, Зинона и прочих: Традиции праздника и молитва

4:20:349/3/2021Фото: pixabay.com
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По народной традиции этот день считается разгульным для лешего - лесного духа.

На праздник в лес не пускали юных девушек

4 сентября в православии вспоминают святого мученика Агафоника Никомидийского, а также Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

Христианский праздник с необычным названием, содержит в себе интересную историю происхождения. Все перечисленные мученики приняли смерть за Христа.

Мученик Агафоник родился из богатого рода и жил в Никомидии. Познавший православную веру, он помог поверить во Христа множество язычников. За это он был схвачен в Никомидии, жестоко избит, закован в цепи и обезглавлен в Селиврии, в период правления Максимиана, в 298 году.

Когда Агафоник и его ученики отказались приносить жертвы для языческих богов, то римляне послали убить их. В число верующих входил проповедник Зотик, которого схватили вместе с остальными в плен и на протяжении нескольких дней пытали. После чего повезли на суд во Фракию. Некоторых убили по дороге, потому что они не в силах были догонять колесницу римлянина. Среди них оказались Зотик, Феопрепий и Акиндин. Мученика Севериана убили в Халкидоне, а мученика Агафоника с остальными убили отрубив голову мечом, по приказанию императора.

Традиции праздника

По народной традиции этот день считается разгульным для лешего - лесного духа. Считается, что 4 сентября хозяин чащи ищет себе жен. Поэтому, по традиции на праздник в лес не пускали юных девушек, иначе они могли пропасть там бесследно.

Интересным обычаем в этот день было надевать тулуп наизнанку, брать кочергу и идти сторожить свое добро: снопы сена в поле. А чтобы спастись от духов в поле и лесу, молились Севериану, очерчивали круг и садились в центре.

Также в этот день пытались задобрить своих домовых. Для этого хозяйки выпекали печенье и пироги, которые раскладывали в конюшне, бане и за печкой.

Молитва мученикам:


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