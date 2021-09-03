Можно ли 4 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в день памяти преподобного Исаакия Оптинского?
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Можно ли 4 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в день памяти преподобного Исаакия Оптинского?

5:20:409/3/2021Фото: pixabay.com
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Это был настоящий последователь традиционного старчества, которая отличалась укладом Оптиной пустыни. В нем присутствовало строгое послушания всех монахов духовнику, независимо от сана.

Оптинский монастырь

Исаакий Оптинский - происходил из рода богатых русских купцов. Он поступил в Оптинский монастырь когда ему было 36 лет в 1841 году, и был рекомендован в сам священника святым митрополитом Московским Филаретом Старцем Макарием в качестве преемника отца Моисея на посту настоятеля главного монастыря.

В 1860 году, серьезно заболевший, преподобный Макарий, чувствуя, что его жизнь подходит к концу, передал своему ученику Исаакию, чтобы он перешел в послушание великому Оптинскому старцу Амвросию, ученика преподобного Макария. А ещё спустя два года, после кончины старца Оптинского монастыря блаженного Моисея, Исаакий перенял сан и стал настоятелем.

С тех пор Исаакий исполнял свои обязанности справедливо и правильно, много раздавал не только от монастыря, но и своей милостыни людям, и оставлял это в тайне.

Скончался благочестивый старец 4 сентября 1984 года.

Он искренне придерживался традиционного старчества, отличающегося укладом Оптиной пустыни. В нем присутствовало строгое послушание всех монахов своему духовнику, в не зависимости от сана.

Православные христиане в этот день ходят в храм, чтобы помолиться и поставить свечку за старца. А также строго соблюдают запрет на любую ругань и сквернословие. Кроме того, в праздник нельзя жалеть давать милостыню, по примеру старца.

Ходить на кладбище в православный праздник не запрещено. Но, при посещении стоит не забывать, как себя вести. Нельзя ругаться на могилах и распивать алкоголь.

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