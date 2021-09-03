У меня рак, и он учит меня, как быть счастливым
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У меня рак, и он учит меня, как быть счастливым

1:00:169/3/2021,Элиот ЛеБоу, Доктор Джойс ФайнФото: pixabay.com
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Ваш выбор зависит от вас, но это может быть так же просто.

Фактически, ваша болезнь дает вам редкую возможность оценить свою жизнь и освободиться от некоторых неприятных уз
Сюжет: Онкология
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Здоровым людям может быть непросто обрести счастье; для тех, у кого диагностирована страшная болезнь (или у тех, кому поставили диагноз), это может быть еще сложнее. Но это не невозможно. Чтобы узнать больше, мы попросили нескольких наших экспертов по вашему танго взвесить вопрос о том, как быть счастливым, когда у вас рак.

Несмотря ни на что, плохой диагноз заставит вас переосмыслить свои приоритеты и то, что действительно важно в жизни. Хотя это может пугать или парализовать, наши эксперты говорят, что это может быть положительным моментом, пишет yourtango.com.

Эксперт Джойс Файн, например, предлагает, чтобы те, кому поставлен диагноз, должны «последовательно расширять себя до тех, кого они любят, рассматривать проблемы первого мира (роскошь) в перспективе и помнить о счастье, которое они могут иметь прямо сейчас - независимо от того, есть ли у них десятилетия или еще несколько мгновений, чтобы жить ".

Эксперт Стюарт Fensterheim соглашается, отметив, что «Грустная часть терминальной болезни вы понимаете, что вы пропустите потерянные возможности, но и это решение к счастью. Если у вас есть неизлечимая болезнь вы хотите, чтобы убедиться, что ваш опыт все о делая каждый день на счету.

Живите полной жизнью, чтобы независимо от того, заболели ли вы смертельной болезнью, такой как рак, или проживете долгую жизнь, вы знаете, что вы сделали свою жизнь и жизни тех, с кем общаетесь, лучше, потому что ваши пути пересеклись».

Это означает, что вам нужно принять жизнь, которой вы живете, а не убегать от нее. Эксперт Элиот ЛеБоу, страдающий диабетом I типа, заявил: «Это было сложно, но я использовал свой диагноз в качестве мотивации, чтобы жить каждый день в полной мере. Я принял решение отправиться в места, в которых никогда не был, пробовать то, что никогда не пробовал. и наслаждайся жизнью ".

Фактически, ваша болезнь дает вам редкую возможность оценить свою жизнь и освободиться от некоторых неприятных уз, которые сдерживают вас. В то время как здоровые люди часто очень охотно соглашаются со статус-кво, эксперт Джиллиан Фразин призывает тех, кто болен, использовать время, чтобы «изменить то, что вы никогда не думали бы изменить раньше».

Но как люди могут добраться до места, где они заинтересованы и мотивированы начать получать от жизни максимум удовольствия? Для ЛеБоу ответом было посещение терапевта, который помог ему сделать «более позитивный выбор».

Ваш выбор зависит от вас, но это может быть так же просто, как вставать и продолжать идти каждый день. Подруга эксперта Ане Аксфор, Дженесса, пережила рак толстой кишки, «сосредоточившись на достижении вех». Для Дженессы «дело не в том, чтобы быть храброй, сильной или позитивной - просто продолжать идти. Может быть, в этом и заключается храбрость - продолжать идти, и счастье приходит на этом пути».

Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Думаю, счастье приходит к тем, кто ждет. Это может занять больше времени, чем вы хотите.

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