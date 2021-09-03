Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 сентября 2021 в России и мире

• Шуфутинов день
• День окончания Второй мировой войны
• День рождения бюстгальтера
• День открытия новых дверей
• День сорвавшихся с резьбы
• День солидарности в борьбе с терроризмом
• День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы
• День открытия уникальности ДНК
• День памяти преподобной Марфы Дивеевской
• День перерыва на искусство (Art Break Day)
• День памяти преподобного Авраамия Смоленского
• День памяти апостола от 70-ти Фаддея
• День «Возьмите свои манеры на работу» (Bring Your Manners To Work Day)
• День памяти святой мученицы Вассы и чад её, мучеников Феогния, Агапия и Писта
• Католический праздник святого Григория Великого (Feast of Saint Gregory The Great)
• День сырных гренок (National Welsh Rarebit Day) - США
• День ленивых мам (National Lazy Mom`s Day) - США
• День небоскрёбов (National Skyscraper Day) - США
• День Победы над милитаристской Японией (Victory over Japan Day) - Китай
• День «Оденьте бирюзовое» (National Wear Teal Day) - США
• День освобождения - Монако
• День торгового флота (Merchant Navy Day) - Канада, Великобритания
• День гражданской авиации - Таджикистан
• День национального флага (Australian National Flag Day) - Австралия
• День труда (Labor Day) - Маршалловы Острова
• День национальной армии (Ziua Armatei Nationale) - Молдова
• День Вильнюса (Sostines dienos) - Литва
• День независимости - Катар
• День Лиги боулинга (U.S. Bowling League Day) - США
• День борьбы с английской интервенцией (Day of Combat Against British Colonialism) - Иран
• День продовольственного банка (National Food Bank Day) - США
• День вооружённых сил (Armed Forces Day) - Тайвань
• День движения за независимость - Тунис
• День Токехега (Tokehega Day) - Токелау
• День цветов колледжа (National College Colors Day) - США
• День республики (Republic Day) - Сан-Марино
• День Леви Мванавасы (Levy Mwanawasa Day) - Замбия
• День поста и духовных практик «Аннада Экадаши» (Annada Ekadashi) - Индия
• Именины у Вассы, Фаддея, Аврамия, Павла, Александра, Рафаила, Корнилия, Игнатия, Марфы
• Василиса Льняница (Фаддей Проповедник)
Важные события
1739 основан город Шостка (Сумская область, Украина).
1826 в России ряду декабристов снижены сроки каторжных работ.
1828 свадьба Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе.
1838 в Киеве открыт Институт благородных девиц.
1864 взрыв смел с лица земли стокгольмскую лабораторию Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил свои опыты с нитроглицерином. Погибли 5 помощников и младший брат Альфреда – Эмиль. Отца от горя разбил удар. Но Альфред свои опыты не прекратил, и через три года получил патент на изготовление динамита.
1875 в Москве в торжественной обстановке при огромном скоплении народа, в присутствии императора Александра II прошла закладка здания Исторического музея.
1880 в Петербурге инженер Фёдор Пироцкий продемонстрировал первый в России (по некоторым сведениям – первый в мире) электрический трамвай.
1912 в Англии запущен первый в мире консервный завод
1932 началось строительство канала имени Москвы.
1933 Евгений Абалаков достигает высочайшей вершины СССР – пика Коммунизма (7495 м).
1945 День победы СССР над милитаристской Японией (несколько лет отмечался как государственный праздник).
1953 Никита Хрущёв избран первым секретарём ЦК КПСС.
1971 СССР, Великобритания, США и Франция подписали четырёхстороннее соглашение о статусе Западного Берлина. В нём было зафиксировано, что город не является частью ФРГ.
1976 беспилотный аппарат Viking-2 совершает посадку на Марсе.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend