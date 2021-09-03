Какой сегодня церковный праздник 3 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 3 сентябряАпостола от 70-ти Фаддея
Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта
Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита
Народные праздники
Фаддей Проповедник
В этот народный праздник почитают апостола от 70 Фаддея и мученицу Вассу Алонскую.
К этой дате начинается сбор урожая льна. Люди верят, что в этот день в полях можно повстречать льняницу – добрую силу, которая является в виде светловолосой девушки с голубыми глазами. Хозяевам она подсказывает, когда лучше приступать к сбору льна.
По народному поверью люди, рожденные в этот день, обладают даром целительства.
Много ягод на рябине сулят дождливую осень.
Приметы
- Южный ветер – к теплу, восточный – к вёдру, западный – к дождю, северный – к стуже.
- Верхушки берез пожелтели – осень наступит рано. Если же береза пожелтела снизу – «бабье лето» будет долгим, а листопад и холода наступят поздно.
- Если день ясный, то нужно ожидать, что еще 4 недели будет хорошая погода.
- Утро серенько – жди красного денька.
- При заходе солнца небо затягивается облаками с севера – к ветрам.
Источник: my-calend