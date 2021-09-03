Какой сегодня церковный праздник 3 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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03.09
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Какой сегодня церковный праздник 3 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:159/3/2021Фото: pixabay
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Сегодня запрещалось есть яблоки в любом виде, нельзя было слушать чужих советов, выяснять отношения, а также нельзя было ходить в гости без родных. Детей не пускали приближаться к полям льна.

церковь
Сегодня, 3 сентября, положено сухоядение

Православные праздники 3 сентября

Апостола от 70-ти Фаддея
Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта
Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита

Народные праздники

Фаддей Проповедник

В этот народный праздник почитают апостола от 70 Фаддея и мученицу Вассу Алонскую.

К этой дате начинается сбор урожая льна. Люди верят, что в этот день в полях можно повстречать льняницу – добрую силу, которая является в виде светловолосой девушки с голубыми глазами. Хозяевам она подсказывает, когда лучше приступать к сбору льна.

По народному поверью люди, рожденные в этот день, обладают даром целительства.

Много ягод на рябине сулят дождливую осень.

Приметы


  • Южный ветер – к теплу, восточный – к вёдру, западный – к дождю, северный – к стуже.
  • Верхушки берез пожелтели – осень наступит рано. Если же береза пожелтела снизу – «бабье лето» будет долгим, а листопад и холода наступят поздно.
  • Если день ясный, то нужно ожидать, что еще 4 недели будет хорошая погода.
  • Утро серенько – жди красного денька.
  • При заходе солнца небо затягивается облаками с севера – к ветрам.

Источник: my-calend

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