Почему люди больше заботятся о собаках, застрявших в аэропорту Кабула, чем о настоящих людях в Афганистане?
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Почему люди больше заботятся о собаках, застрявших в аэропорту Кабула, чем о настоящих людях в Афганистане?

1:30:109/3/2021,Йона ДервишиФото: pixabay.com
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300 000 афганцев по-прежнему находятся в непосредственной опасности.

Если вы думали, что невнимание к жизням афганцев было чисто американской проблемой, подумайте еще раз

Международная реакция на ужасную ситуацию в Афганистане высвечивает тревожную реальность: люди теряют чувствительность к насилию, особенно когда речь идет о зарубежных гуманитарных кризисах.

В свете событий прошлой недели фотографии брошенных собак в аэропорту Кабула вызвали гневную реакцию и призывы к действию.

Люди яростно обращались в социальные сети, чтобы призвать к справедливости и спасению. Ситуация настолько накалилась, что Пентагону пришлось оспорить вирусные заявления о том, что американские служебные собаки остались позади, пишет yourtango.com.

Но остается вопрос: не забыли ли мы о настоящих проблемах? А как насчет человеческих жизней, все еще поставленных на карту?

Американские военные не оставили служебных собак, но они оставили афганцев.
Разъяснение Пентагона о том, что американских военных собак не оставили в Кабуле, никого не должно успокаивать в связи с продолжающимся кризисом.

300 000 афганцев по-прежнему находятся в непосредственной опасности. По крайней мере, так оценивают эксперты по беженцам и переселению , учитывая, что официальные лица США не хотят давать свои собственные оценки того, сколько афганцев еще нужно спасти.
Хотя 300 000 - это не повод для насмешек, это становится еще более отрезвляющим, если учесть тысячи мирных жителей, которые еще не учтены. Это все дети, женщины и мужчины, которые сталкиваются с ужасами, которые наши новости никак не могут донести до тех из нас, кто благополучно живет за много миль.

Изображения невоенных кабульских домашних животных, кажется, подействовали больше на нервы, чем сообщения о реальных людях, нуждающихся в помощи.

Британию также критиковали за то, что она отдает предпочтение собакам, а не афганцам.
Если вы думали, что невнимание к жизням афганцев было чисто американской проблемой, подумайте еще раз.

Министерство обороны Великобритании недавно подтвердило, что частному самолету, зафрахтованному для перевозки бывшего солдата, а ныне спасателя животных Пола «Пен» Фартинга в Кабул и обратно, помогали британские войска.

Фартинг провел 200 бездомных кошек и собак мимо людей в аэропорту и к самолету, несмотря на огромное количество отчаявшихся афганцев, с нетерпением ожидающих спасения за пределами аэропорта.

Это фиаско вызвало гнев и разочарование в военных кругах. Сообщается, что британские ветераны изо всех сил пытаются бороться с тем фактом, что общественность, похоже, больше заботится о животных, чем о союзниках, с которыми служили их войска.

«Мы только что использовали большое количество войск, чтобы заполучить 200 собак; тем временем семья моего переводчика, вероятно, будет убита», - возмущался бывший военнослужащий и депутат от тори Том Тугендхат, который изо всех сил пытается привезти своего бывшего армейского переводчика в Великобританию.

«Когда один переводчик спросил меня несколько дней назад:« Почему мой пятилетний ребенок стоит меньше собаки? » У меня не было ответа ".

Необходимо уделять приоритетное внимание афганскому народу.
Права животных, безусловно, имеют значение, и приятно видеть, как люди подчеркивают проблемы, связанные с их лечением. Но в то же время неприятно видеть, что больше внимания уделяется спасению бездомных животных, а не уязвимых гражданских лиц, лишенных прав человека на своей собственной земле.

Приоритет человеческого благополучия не должен вызывать споров. Это не умаляет ценности жизни животного, а скорее подчеркивает тот факт, что у нас есть моральное обязательство заботиться о себе подобных. Утрата из виду нашей человечности не помогает никому, кроме зла.

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Спасение животных может быть приоритетным при эвакуации?

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