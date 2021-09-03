Благоприятные виды работ по лунному календарю во Льве на выходных 4-5 сентября 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные виды работ по лунному календарю во Льве на выходных 4-5 сентября 2021 года

7:20:549/3/2021Фото: pixabay.com
0

С 4 по 5 сентября будет Убывающая Луна во Льве. Это хорошее время для уборки осенних сортов яблок и груш.

Убывающая луна во Льве - время посадки луковичных

В сентябре у всех владельцев земельных участков работы остается еще очень много- обработка земли и сбор и заготовка  урожая. Для более продуктивной работы дачников и огородников на своем участке необходимо придерживаться заданного Луной ритма - пока оставить некоторые виды растений, которые наиболее подвержены какому-либо повреждению, или, наоборот, активно заниматься специальными видами работ по улучшению будущего урожая. Лунный календарь фаз поможет распознавать фазы Луны и правильно составить свой план работы, выбрав наиболее подходящий лунный день

В выходные дни, 4 и 5 сентября 2021 года, будет Луна будет стареть в созвездии Льва. Это будут благоприятные дни для уборки любых овощей, корнеплодов, а также осенних сортов яблок и груш. Стоит не затягивать с этим, потому что чем дольше вы будете откладывать уборку, тем менее качественной будет лежка урожая зимой. Удалять плоды следует очень осторожно, не ломая веток и подушечек. Только в этом случае вам будет гарантировано то, что фрукт будет дольше храниться.

Также это время благоприятно, чтобы подготовить ямы для осенней и весенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Убывающая луна во Льве - время посадки луковичных, закладки урожая на хранение, уничтожения вредителей и сорняков, сбора компоста, размножения растений. Применяйте органическую умеренно поливную листовую листву, обильно поливайте луковичные и корнеплоды. Проведите регулирующую обрезку, соберите урожай корней и луковиц. Возможна сушка урожая, изготовление соков, сбор дров.

Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
34-летняя бологерша Джен найдена мертвой в своем доме
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Супруга Венсана Касселя потрясла сеть фигурой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Сколько на самом деле получает учитель в Москве: вся правда
Долго болел: в Санкт-Петербурге умер Александр Храбунов
дачалунный календарьубывающая лунаЛуна во Львеработы в огороде
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сверяетесь с лунным календарем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Благоприятные виды работ по лунному календарю во Льве на выходных 4-5 сентября 2021 года
7:20:54 9/3/2021
Благоприятные виды работ по лунному календарю во Льве на выходных 4-5 сентября 2021 года
БердскТуристический кластер одновременно с мусорной свалкой открывают в Бердске: Власть ждет наплыва туристов
7:18:11 9/3/2021
Туристический кластер одновременно с мусорной свалкой открывают в Бердске: Власть ждет наплыва туристов
Путину жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
6:39:54 9/3/2021
Путину жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
Средняя зарплата у бюджетников составляет 43 625 рублей в месяц в Новосибирской области
6:28:40 9/3/2021
Средняя зарплата у бюджетников составляет 43 625 рублей в месяц в Новосибирской области
Чудеса преподобного Исаакия Оптинского: и мощная молитва
6:20:44 9/3/2021
Чудеса преподобного Исаакия Оптинского: и мощная молитва
Священник-педофил насиловал и спаивал детей: Суд огласил приговор
6:08:24 9/3/2021
Священник-педофил насиловал и спаивал детей: Суд огласил приговор
Молния пронзила насквозь тренера в турпоходе: Он чудом выжил
5:50:06 9/3/2021
Молния пронзила насквозь тренера в турпоходе: Он чудом выжил
Экс-сотрудник полиции заправил машину краденными деньгами и попал под статью в Новосибирске
5:29:08 9/3/2021
Экс-сотрудник полиции заправил машину краденными деньгами и попал под статью в Новосибирске
Можно ли 4 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в день памяти преподобного Исаакия Оптинского?
5:20:40 9/3/2021
Можно ли 4 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в день памяти преподобного Исаакия Оптинского?
Молодая сибирячка на Land Rover ответит за смерть парня на электросамокате
5:16:47 9/3/2021
Молодая сибирячка на Land Rover ответит за смерть парня на электросамокате