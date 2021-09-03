Благоприятные виды работ по лунному календарю во Льве на выходных 4-5 сентября 2021 года

В сентябре у всех владельцев земельных участков работы остается еще очень много- обработка земли и сбор и заготовка урожая. Для более продуктивной работы дачников и огородников на своем участке необходимо придерживаться заданного Луной ритма - пока оставить некоторые виды растений, которые наиболее подвержены какому-либо повреждению, или, наоборот, активно заниматься специальными видами работ по улучшению будущего урожая. Лунный календарь фаз поможет распознавать фазы Луны и правильно составить свой план работы, выбрав наиболее подходящий лунный день
В выходные дни, 4 и 5 сентября 2021 года, будет Луна будет стареть в созвездии Льва. Это будут благоприятные дни для уборки любых овощей, корнеплодов, а также осенних сортов яблок и груш. Стоит не затягивать с этим, потому что чем дольше вы будете откладывать уборку, тем менее качественной будет лежка урожая зимой. Удалять плоды следует очень осторожно, не ломая веток и подушечек. Только в этом случае вам будет гарантировано то, что фрукт будет дольше храниться.
Также это время благоприятно, чтобы подготовить ямы для осенней и весенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Убывающая луна во Льве - время посадки луковичных, закладки урожая на хранение, уничтожения вредителей и сорняков, сбора компоста, размножения растений. Применяйте органическую умеренно поливную листовую листву, обильно поливайте луковичные и корнеплоды. Проведите регулирующую обрезку, соберите урожай корней и луковиц. Возможна сушка урожая, изготовление соков, сбор дров.