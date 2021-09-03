Что делает женщина, которая вам завидует: 20 ужасных вещей

Признаки того, что женщина ревнует к другой женщине, не всегда легко обнаружить.
Вы можете предположить, что вы кому-то не нравитесь, хотя на самом деле она небезопасная женщина, которая просто завидует вам .
Вызвать кого-то из-за ревности сложно. Нет никакой гарантии, что человек признается в своей зависти, пишет yourtango.com.
Вот 20 признаков того, что женщина ревнует к другой женщине.
1. Она старается быть в центре внимания, когда вы рядом.Вы можете сказать, что другая женщина ревнует к вам, если она пытается украсть центр внимания, когда вы рядом.
Некоторым людям нравится быть в центре внимания. Если у нее сильный характер, есть шанс, что она ничего не сможет с этим поделать.
Однако, если она пытается быть в центре внимания, это может быть признаком того, что она ревнует к вам.
2. Она снисходительна к вам.Ревнивые люди часто унижают других в надежде почувствовать себя лучше.
Близкие друзья должны праздновать ваши успехи и вдохновлять вас максимально использовать ваши неудачи.
Если она изо всех сил пытается заставить вас чувствовать себя плохо, это может быть потому, что она чувствует угрозу вашей красоте, успеху, таланту и так далее.
3. Она преуменьшает ваш успех.Чувствовать себя неуверенно - это нормально, но когда люди чувствуют необходимость снять это с вас, вы должны провести черту именно здесь.
Еще один признак того, что женщина ревнует к вам, - это то, как она справляется с вашими успехами.
Если вы получаете повышение на работе или у вас прекрасное первое свидание, пытается ли она сделать вид, что это не так уж важно?
4. Она счастлива, когда ты терпишь неудачу.Вы можете сказать, что другая девушка ревнует к вам, если она кажется счастливой, когда вы терпите поражение.
Когда вы рассказываете ей неутешительные новости, ее язык тела кажется более непринужденным? Если вы встанете на свидании или у вас начнется крапивница, не кажется ли ей, что она получает от этого удовольствие?
5. Она сплетничает о вас за вашей спиной.Ах, сплетни. Даже если вы изо всех сил стараетесь не участвовать в этом, вы никогда не сможете полностью поверить в то, что другие не делают то же самое.
Если вы слышите сквозь лозу, что она говорит чушь, возможно, она вам завидует.
Иногда ревнивые люди думают, что они могут отбросить свою ревность. Извините, это просто так не работает!
6. Она копирует вас.Подражает ли она вашему поэтическому голосу, копирует ваше искусство или пытается подражать вашему стилю?
Есть разница между черпать вдохновение у кого-то, кого вы любите, и пытаться подражать тому, к кому вы плохо относитесь.
Если бы она действительно не одобряла вас, она бы не подумала копировать вас.
7. Она говорит, что вы ничего хорошего не заслуживаете.Это должно быть очевидно. Когда женщина чувствует, что вы вообще не заслуживаете счастья, должно быть что-то еще происходит.
8. Она хвастается своими успехами.Вы можете отличить ревнивых женщин по тому, насколько они хвастаются собой.
Если вы в безопасности, вам не нужно это доказывать. Меньше всего своим друзьям.
9. Она избегает собраний в вашу честь.Допустим, вы выходите замуж или ваши лучшие друзья устраивают вечеринку в честь вашего повышения.
Всегда ли у нее есть причина не появляться, если что-то в вашу честь?
Притворяться занятым - признак того, что женщина вас завидует.
10. Она хвалит вас, когда может извлечь из этого пользу.Ревнивые люди более расчетливы, чем вы думаете.
Обратите внимание, как она обращается с вами в присутствии других людей. Если ваш профессор хвалит вашу статью перед ней, она сразу же начинает хлестать?
Оскорбления в профессиональном контексте отразятся на ней только негативно, поэтому она может сплотиться, чтобы казаться позитивным и безопасным человеком.
11. Она намекает в социальных сетях.Если сомневаетесь, доверяйте своим аккаунтам в социальных сетях.
Если кто-то завидует другой женщине, он может раскрыть свое поведение в Интернете .
Они постоянно пишут вам субтитры или намеренно критикуют то, что вам нравится, чтобы добиться от вас внимания?
12. Вы встречаетесь с кем-то, к кому она раньше испытывала чувства.К сожалению, для некоторых людей романтические отношения могут быть огромным источником ревности.
Она может завидовать вам, если вы встречаетесь с кем-то, на кого она положила глаз.
13. Или она встречается с кем-то, кто раньше испытывал к вам чувства.Напротив, она может завидовать вам, если у вас есть история с ее нынешним партнером.
Люди склонны ревновать к другой женщине, если боятся, что партнер бросит их из-за этого.
14. Вы получили больше признания в области ее обучения.Вы оба работаете в одной сфере? Получили ли вы больше известности или признания в своей карьере?
Люди чувствуют себя неуверенно, когда им не хватает признания. Если это то, что у вас было, это может быть одним из многих признаков того, что женщина вас ревнует.
15. У тебя есть то, чего она хочет.Спросите себя, как выглядит жизнь этого человека.
Может быть, она изо всех сил пытается завести новых друзей или ее исключили из университета, в который вам пришлось поехать.
Люди набрасываются на других людей, у которых есть именно то, что они хотят.
16. Ваши друзья это заметили.Посоветуйтесь со своими подругами - или с любыми друзьями, если на то пошло - и спросите их, не замечают ли они что-нибудь странное в ее поведении.
Если они улавливают признаки женской ревности, это точно не в вашей голове.
17. Они делают комплименты не по назначению.Безопасный человек не станет смеяться над вашими горячими селфи или делать вам комплименты .
Если кто-то завидует вам, он получает удовольствие от вашей боли. Не позволяйте им это делать.
Все равно опубликуйте селфи.
18. Каждый раз, когда вы говорите, в ее глазах появляется неодобрение.Вы знаете, как это выглядит.
Это похоже на то, как будто она записывает все, что вы собираетесь сказать, еще до того, как вы это скажете.
Вы можете сказать, ревнует ли подруга к вам или любому другу независимо от пола, если они становятся жесткими, когда вы разговариваете.
19. Она сравнивает себя с вами.Мерила ли она свои успехи вашими?
Если она не может перестать говорить о ваших достижениях, чтобы приуменьшить себя, это признак того, что она хочет, чтобы у нее было то, что есть у вас.
20. Она признается, что ревнует к вам.Слушайте людей, когда они говорят, кто вы.
Если она в шутку признается, что ревнует к вам, это не шутка.
Действовать с осторожностью.
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, если считаете, что другая женщина вам завидует.
1. Держитесь подальше от этого человека.Если вам не нужно видеть этого человека на работе или жить с ним, может быть полезно отнять у него немного места.
Вы не должны чувствовать давление, заставляя его скрывать свои успехи или нарочно притворяться глупым, чтобы у этого человека был лучший день.
2. Проводите больше времени с людьми, которые вас поддерживают.Отстранение от кого-то - хорошая возможность наладить настоящие отношения с другими людьми.
Вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативе, дорожите позитивом.
Вы сделали себе одолжение, завязав новые отношения. Наслаждайся ими!
3. Отключите их в социальных сетях.Если вы видите, что они пишут вам в Твиттере или пытаются привлечь ваше внимание в социальных сетях, просто сделайте себе одолжение и отключите их.
Помните, что это человек, который хочет видеть вас по спирали, поэтому движение по спирали принесет ему только удовлетворение.
4. Смейтесь вместе с нимиЕсли они говорят вам что-то грубое, просто смейтесь над этим. Если вы отнесетесь к этому несерьезно, они будут сбиты с толку или стесняются наброситься на них.
5. Не позволяйте этому человеку быть уязвимым.Они просто не будут поддерживать ваши успехи. Если лучший друг или сослуживец вашего партнера завидует вам, возможно, вам не удастся избежать их гнева так легко, как вам хотелось бы.
Однако вы можете более внимательно подумать о том, что вы решили раскрыть.
Если вы выиграете приз за свой роман или получите повышение по службе, вам не нужно консультироваться с ними по этому поводу.
Они могут узнать об этом от других людей, но это не обязательно должно быть темой разговора между вами.