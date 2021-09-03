Генетика контролирует, кто наши друзья: мгновенная реакция совместимости может иметь биологическую основу

Встречали ли вы когда-нибудь кого-то, кто вам сразу понравился, или, в другой раз, кого-то, кого вы сразу знали, с кем не хотите дружить, хотя вы не знали почему?
Популярный писатель Малькольм Гладуэлл исследовал это явление в своем бестселлере Blink. В своей книге он отметил, что «бессознательная» часть мозга позволяет нам обрабатывать информацию спонтанно, например, когда мы встречаемся с кем-то впервые, собеседуем с кем-то работу или столкнулись с необходимостью быстрого принятия решения в условиях стресса.
Новое исследование, проведенное Медицинской школой Университета Мэриленда (UMSOM), предполагает, что эта мгновенная реакция совместимости может иметь биологическую основу. Группа исследователей показала, что вариации фермента, обнаруженного в части мозга, которая регулирует настроение и мотивацию, по-видимому, контролируют, какие мыши хотят социально взаимодействовать с другими мышами, при этом генетически похожие мыши предпочитают друг друга, пишет medicalxpress.com.
Исследователи UMSOM во главе с Мичи Келли, доктором философии, доцентом анатомии и нейробиологии, говорят, что их результаты могут указывать на то, что аналогичные факторы могут влиять на социальный выбор людей. Понимание того, какие факторы определяют эти социальные предпочтения, может помочь нам лучше понять, что идет не так с болезнями, связанными с социальной изоляцией, такими как шизофрения или аутизм, чтобы можно было разработать более эффективные методы лечения.
Исследование было опубликовано 28 июля в журнале Nature «Молекулярная психиатрия» .
«Мы предполагаем, что это только первый среди многих биомаркеров совместимости в мозге, которые могут контролировать социальные предпочтения» , - сказал доктор Келли. «Представьте себе возможности по-настоящему понять факторы, лежащие в основе человеческой совместимости. Вы могли бы лучше подбирать отношения, чтобы уменьшить душевную боль и уровень разводов, или лучше подбирать пациентов и врачей для повышения качества здравоохранения, поскольку исследования показали, что совместимость может улучшить результаты для здоровья».
По словам доктора Келли, череда маловероятных событий и обстоятельств на протяжении многих лет в конечном итоге привела к этому исследовательскому проекту.
Когда она работала в фармацевтической компании, группа исследователей костей попросила доктора Келли охарактеризовать поведение одной из их мутантных мышей, у которой отсутствовал белок PDE11. Она заметила, что эти мыши без PDE11 социально замкнуты, поэтому она знала, что PDE11 должен находиться в мозге. Она вспомнила исследование, в котором использовалась модель шизофрении на мышах, в котором исследователи повредили гиппокамп мозга, что привело к антиобщественному поведению. Затем она посмотрела на эту часть мозга здоровых мышей и обнаружила, где прячется белок PDE11.
Позже, будучи преподавателем Университета Южной Каролины, она продолжила изучение социального поведения мутантных мышей.с точки зрения их социальных реакций на запах. В лаборатории исследователи взяли деревянные бусины, натертые по всей поверхности едкими феромонами в воздухе, у одной группы мышей и поместили их в вольер со второй группой. Мышь, которой подарили одну бусинку от знакомого друга, а другую - от новой незнакомой мыши, обычно тратила больше времени на изучение бусинки с запахом незнакомца. Когда исследователи смотрели на предпочтения мутанта PDE11, они отдавали предпочтение запаху незнакомца через час или неделю после встречи со своим другом, но через день после встречи - считавшейся недавней долговременной памятью мыши - их социальная память казалась нечеткой, и они этого не делали. различать друга и незнакомца. Для исследователей это означало, что кратковременная и долговременная социальная память мышей работала нормально,но возникла проблема с кодированием информации в недавнюю долгосрочную память - время между краткосрочной и долгосрочной памятью. Если у них будет больше времени, они в конечном итоге восстановят это воспоминание.
Студент, работающий в лаборатории, небрежно заметил, что он заметил, что дети с аутизмом предпочитают общаться с другими аутистами. Поэтому доктор Келли решил, что им следует проверить, есть ли у мутантов PDE11 и нормальных мышей предпочтения, с которыми они взаимодействуют. Исследователи обнаружили, что мутанты PDE11 предпочитали окружать другие мутанты PDE11 нормальным мышам, в то время как нормальные мыши также предпочитали свой собственный генетический тип. Это открытие подтвердилось даже тогда, когда исследователи тестировали другие линии лабораторных мышей. Когда они тестировали другой генетический вариант PDE11 с одним изменением в коде ДНК, мыши с этой генетической вариацией предпочли других мышей с тем же вариантом над любыми другими.
«Итак, что именно ощущают мыши , что определяет их предпочтения в друзьях?» сказал доктор Келли. «Мы исключили запах и движения тела как способствующие факторы, но у нас все еще есть некоторые другие идеи, которые нужно проверить».
«Эта команда создала парадигму, с помощью которой исследователи могут определить социальные основы дружбы на моделях животных», - сказал Э. Альберт Рис, доктор медицины, доктор философии, магистр делового администрирования, исполнительный вице-президент по медицинским вопросам, UM Baltimore. , а также Джон З. и Акико К. Бауэрс, заслуженный профессор и декан Медицинской школы Университета Мэриленда. «Это очень важное открытие - только начало, но мы надеемся, что оно приведет к новым захватывающим возможностям биологического или социального лечения таких заболеваний, как шизофрения или возрастное когнитивное снижение, при котором серьезное социальное избегание и изоляция могут снизить качество жизни человека».