Риск миокардита от коронавиурса выше, чем от вакцин: исследование
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Риск миокардита от коронавиурса выше, чем от вакцин: исследование

4:00:209/3/2021Фото: pixabay.com
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Повышенный риск среди пациентов с COVID-19 был наиболее выражен у лиц младше 16 лет, у которых был отмечен 37-кратный повышенный риск миокардита по сравнению с людьми этой возрастной группы, у которых не было коронавируса.

COVID-19, коронавирус, вакцина, антитела
В целом миокардит был редкостью среди людей с COVID-19 и без него
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Новое исследование, проведенное во вторник в США, показало, что COVID-19 увеличивает риск развития миокардита (воспаления сердца) в 16 раз, что является веским аргументом в пользу вакцинации.

Миокардит и связанный с ним риск, перикардит (воспаление вокруг сердца), ранее были связаны с самими вакцинами Pfizer и Moderna от COVID-19, особенно среди мальчиков-подростков и молодых мужчин.

Но риск намного выше после заражения COVID-19, согласно новому докладу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет medicalxpress.com.

В ходе исследования были проанализированы истории болезни 1,5 миллиона пациентов с COVID и 35 миллионов пациентов без COVID, чтобы узнать, какой процент страдали миокардитом, и разделены по возрасту и полу.

«В целом миокардит был редкостью среди людей с COVID-19 и без него; однако COVID-19 был значительно связан с повышенным риском миокардита, причем риск варьировался в зависимости от возрастной группы», - пишут авторы.

Повышенный риск среди пациентов с COVID-19 был наиболее выражен у лиц младше 16 лет, у которых был отмечен 37-кратный повышенный риск миокардита по сравнению с людьми этой возрастной группы, у которых не было коронавируса.

Затем последовали люди старше 75, от 65 до 74 лет и от 50 до 64 лет.

Точная основная причина не выяснена, но это может быть связано с вирусной инфекцией сердца, говорится в исследовании, или, в возрасте до 16 лет, это может быть связано с мультисистемным воспалительным синдромом.

Исследование CDC указывало на статью израильских исследователей, опубликованную на прошлой неделе в Медицинском журнале Новой Англии, в которой было обнаружено, что вакцины с информационной РНК увеличивают риск миокардита в три раза.

Эта статья показала, что COVID увеличивает вероятность развития миокардита в 18 раз, что примерно соответствует новому исследованию CDC.

В июне CDC пришел к выводу, что преимущества вакцинации против COVID-19 перевешивают риски вызванного вакциной миокардита даже в группе самого высокого риска.

Авторы нового исследования написали, что новые данные подтверждают это утверждение.

В целом миокардит был редкостью среди людей с COVID-19 и без него

В настоящее время так обстоит дело в Соединенных Штатах, которые переживают вторую по величине волну на сегодняшний день благодаря варианту Delta.

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