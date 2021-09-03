Риск миокардита от коронавиурса выше, чем от вакцин: исследование

Новое исследование, проведенное во вторник в США, показало, что COVID-19 увеличивает риск развития миокардита (воспаления сердца) в 16 раз, что является веским аргументом в пользу вакцинации.
Миокардит и связанный с ним риск, перикардит (воспаление вокруг сердца), ранее были связаны с самими вакцинами Pfizer и Moderna от COVID-19, особенно среди мальчиков-подростков и молодых мужчин.
Но риск намного выше после заражения COVID-19, согласно новому докладу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет medicalxpress.com.
В ходе исследования были проанализированы истории болезни 1,5 миллиона пациентов с COVID и 35 миллионов пациентов без COVID, чтобы узнать, какой процент страдали миокардитом, и разделены по возрасту и полу.
«В целом миокардит был редкостью среди людей с COVID-19 и без него; однако COVID-19 был значительно связан с повышенным риском миокардита, причем риск варьировался в зависимости от возрастной группы», - пишут авторы.
Повышенный риск среди пациентов с COVID-19 был наиболее выражен у лиц младше 16 лет, у которых был отмечен 37-кратный повышенный риск миокардита по сравнению с людьми этой возрастной группы, у которых не было коронавируса.
Затем последовали люди старше 75, от 65 до 74 лет и от 50 до 64 лет.
Точная основная причина не выяснена, но это может быть связано с вирусной инфекцией сердца, говорится в исследовании, или, в возрасте до 16 лет, это может быть связано с мультисистемным воспалительным синдромом.
Исследование CDC указывало на статью израильских исследователей, опубликованную на прошлой неделе в Медицинском журнале Новой Англии, в которой было обнаружено, что вакцины с информационной РНК увеличивают риск миокардита в три раза.
Эта статья показала, что COVID увеличивает вероятность развития миокардита в 18 раз, что примерно соответствует новому исследованию CDC.
В июне CDC пришел к выводу, что преимущества вакцинации против COVID-19 перевешивают риски вызванного вакциной миокардита даже в группе самого высокого риска.
Авторы нового исследования написали, что новые данные подтверждают это утверждение.
В целом миокардит был редкостью среди людей с COVID-19 и без него
В настоящее время так обстоит дело в Соединенных Штатах, которые переживают вторую по величине волну на сегодняшний день благодаря варианту Delta.