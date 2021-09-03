ВОЗ предупреждает об угрозе появления варианта Mu, обнаруженного в Колумбии - он уже попал в Европу
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ВОЗ предупреждает об угрозе появления варианта Mu, обнаруженного в Колумбии - он уже попал в Европу

4:30:259/3/2021,ЛЮК ЭНДРЮСФото: pixabay.com
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Коронавирус, называемый SARS-CoV-2, постоянно мутирует в результате генетических ошибок при его размножении.

На сегодняшний день в Великобритании выявлено около 50 случаев заражения Mu
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения назвала этот вариант «Му» после того, как он был назван B.1.621.
Впервые он был обнаружен в Колумбии в январе, но теперь распространился на другие страны.
В Великобритании зарегистрировано почти 50 случаев, а в США - сотни.
Боссы Всемирной организации здравоохранения теперь официально отслеживают еще один вариант Covid по имени Му.

Мутантный штамм, который также имеет научное название B.1.621, был впервые обнаружен в Колумбии в январе.

С тех пор было выявлено почти 4000 случаев заболевания, и он распространился на более чем 40 стран.

На сегодняшний день в Великобритании выявлено около 50 случаев заражения Mu, а в США - сотни.

Еженедельный бюллетень ВОЗ утверждает, что его мутации предполагают, что он может быть более устойчивым к вакцинам, как это было в случае с южноафриканским «бета-вариантом». Есть опасения, что это может быть более заразным, пишет dailymail.co.uk.

Но агентство предупредило, что для дальнейшего изучения этого потребуются дополнительные исследования, и теперь ВОЗ официально назвала Му «интересным вариантом».
В отчете ВОЗ говорится: «С момента его первого выявления в Колумбии в январе 2021 года было несколько спорадических сообщений о случаях варианта Mu, а некоторые более крупные вспышки были зарегистрированы из других стран Южной Америки и Европы.

«Хотя глобальная распространенность варианта Mu среди секвенированных случаев снизилась и в настоящее время составляет менее 0,1 процента, распространенность в Колумбии (39 процентов) и Эквадоре (13 процентов) постоянно увеличивается.
«Эпидемиология варианта Mu в Южной Америке, особенно с одновременным распространением варианта Delta, будет отслеживаться на предмет изменений».

В настоящее время ВОЗ перечисляет четыре вызывающих беспокойство варианта Covid - альфа, бета, гамма и высоконаследственный дельта.

Mu - пятый интересный вариант, который отслеживается наряду с Eta, Iota, Kappa и Lambda.

Общественное здравоохранение Англии сообщило в прошлом месяце, что нет никаких доказательств того, что этот вариант более передаточен, чем доминирующий штамм Delta.

Эпидемиолог по инфекционным заболеваниям из ВОЗ Мария ван Керкхове написала в Твиттере: «Циркуляция Mu снижена во всем мире и <составляет> менее 0,1 процента общих последовательностей Mu, но это требует тщательного наблюдения».

«Мониторинг и оценка вариантов продолжаются и критически важны для понимания эволюции этого вируса в борьбе с Covid и адаптации стратегий по мере необходимости».

Руководители здравоохранения Великобритании повысили категорию этого штамма до того, что в июле расследуется вариант.

На данный момент уже выявлено около 48 случаев.

Его ключевые мутации включают E484K, который может помочь ему избежать антител, а также обнаружен в вариантах Beta и Gamma.

У него также есть N501Y, который может облегчить его распространение. Эта мутация также присутствует в Alpha.

Коронавирус, называемый SARS-CoV-2, постоянно мутирует в результате генетических ошибок при его размножении. Большинство мутаций безвредны.

Но те, которые позволяют ему быстрее распространяться или дольше выживать в человеческом теле, скорее всего, останутся с ним.

На сегодняшний день обнаружено более 300 вариантов Covid.

Это произошло после того, как в начале августа был опубликован отчет PHE, в котором говорилось, что уколы Covid могут быть «менее эффективными» против мутантного штамма.

Но они сказали, что их выводы были основаны на предварительных лабораторных данных, поэтому данные были «очень ограниченными и требуются дополнительные исследования».

В их отчете добавлено, что не было «никаких доказательств», позволяющих предположить, что этот вариант более передаточен, чем штамм Delta.

В сообщении говорится: «Уровень угрозы от такого варианта зависит от его роста и расширения.

«В настоящее время существует очень низкая уверенность в оценках роста, однако в текущих условиях нет никаких признаков того, что она превосходит Delta».

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