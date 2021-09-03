Одна доза алкогольного напитка повышает риск нерегулярного сердцебиения: новое исследование
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Одна доза алкогольного напитка повышает риск нерегулярного сердцебиения: новое исследование

5:30:389/3/2021,Kayla RivasФото: pixabay.com
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Результаты показывают, что возникновение фибрилляции предсердий не может быть ни случайным, ни непредсказуемым.

алкоголь бокал вино
Результаты также связали по крайней мере два напитка с более чем тремя напитками

Согласно данным CDC, фибрилляция предсердий, сердечная аритмия, которую чаще всего лечат, включает нерегулярное сердцебиение.
Как выяснили исследователи, однократное употребление алкоголя было связано с двукратным повышением риска фибрилляции предсердий или нерегулярного сердцебиения.

Результаты, опубликованные в Annals of Internal Medicine, по-видимому, противоречат мнению Калифорнийского университета в Сан-Франциско о том, что алкоголь может иметь «кардиозащитное действие».
Исследование финансировалось Национальным институтом злоупотребления алкоголем и алкоголизмом, и в нем приняли участие 100 участников, большинство из которых были белыми мужчинами, и у 56 был хотя бы один эпизод фибрилляции предсердий, пишет foxnews.com.

"Вопреки распространенному мнению, что фибрилляция предсердий связана с чрезмерным употреблением алкоголя, похоже, что даже одного алкогольного напитка может быть достаточно, чтобы увеличить риск», - говорится в заявлении доктора Грегори Маркуса, профессора медицины отделения кардиологии UCSF.
«Наши результаты показывают, что возникновение фибрилляции предсердий не может быть ни случайным, ни непредсказуемым», - сказал Маркус. «Вместо этого могут существовать идентифицируемые и поддающиеся изменению способы предотвращения эпизода острой сердечной аритмии».

Результаты также связали по крайней мере два напитка с более чем тремя напитками.
в несколько раз увеличил риск фибрилляции предсердий в течение следующих четырех часов и выявил корреляцию между концентрацией алкоголя в крови и повышенным риском нерегулярного сердцебиения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, «фибрилляция предсердий, часто называемая AFib или AF, является наиболее распространенным типом лечения сердечной аритмии.
Аритмия - это когда сердце бьется слишком медленно, слишком быстро или нерегулярно ».

Исследователи проводили исследование, набирая пациентов из кардиологических амбулаторных клиник UCSF, которые употребляли не менее одного алкогольного напитка в месяц.
В исследование были исключены люди с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ или алкоголя в анамнезе. Участникам было поручено носить монитор электрокардиограммы (ЭКГ) в течение примерно четырех недель, нажимая кнопку после употребления алкогольного напитка стандартного размера.
Они также были оснащены записывающим датчиком алкоголя и периодически сдавали анализы крови, показывающие потребление алкоголя в течение предыдущих недель.

По данным UCSF, участники исследования в среднем выпивали около одного напитка в день на протяжении всего периода исследования. У исследования были свои ограничения, включая возможность того, что участники забыли нажать на монитор или пренебрегли этим «из-за смущения», хотя, согласно UCSF, это не повлияло на показания датчиков. Выборка также не включала население в целом, но была ограничена пациентами с установленной фибрилляцией предсердий.

"... Это первая цель, измеримые доказательства того, что модифицируемое воздействие может сильно повлиять на вероятность возникновения эпизода ФП », - частично добавил Маркус.

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