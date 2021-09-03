Страдающие высоким кровяным давлением в возрасте от 30 до 50 имеют 66% шанса стать слабоумными

Высокое кровяное давление в возрасте от 30 до 50 лет может увеличить вероятность развития деменции на 66 процентов.
Курение также может оказать сильное влияние на развитие заболевания, увеличивая риск на 45 процентов.
Соблюдение диеты с высоким содержанием холестерина или жиров также может увеличить вероятность развития этого заболевания.
Деменция поражает около пяти миллионов американцев, и это неизлечимая болезнь с ограниченными вариантами лечения.
Новое исследование показало, что три распространенных образа жизни могут резко увеличить вероятность развития деменции.
Голландская исследовательская группа обнаружила , дымящиеся или едят диеты с высоким содержанием холестерина или транс - жиров может увеличить чью - то вероятность развития деменции на 45 процентов.
Повышенное кровяное давление может быть особенно серьезной проблемой, увеличивая вероятность деменции до 66 процентов, пишет dailymail.co.uk.
Деменция - это распространенное и вредное заболевание, с которым многие американцы сталкиваются в пожилом возрасте, хотя эффективных методов лечения от него не так много.
Исследователи собрали данные от 4 164 человек со средним возрастом 59 лет.
Каждый участник исследования прошел тест и получил оценку, основанную на их риске развития деменции на основе различных факторов образа жизни.
Им также были предложены тесты для оценки их когнитивной способности.
Исследовательская группа также провела сканирование мозга участников, чтобы найти признаки заболевания мелких сосудов головного мозга, часто являющееся ранним признаком деменции.
Каждая часть данных была объединена, чтобы определить, какие привычки с наибольшей вероятностью способствуют развитию деменции.
Высокое кровяное давление - это состояние, которое больше всего способствует развитию деменции, увеличивая вероятность до 66 процентов.
Особому риску подвержены те, кто страдает повышенным артериальным давлением, особенно в возрасте от 30 до 50 лет.
Курение также может повысить вероятность развития деменции на 45 процентов.
Соблюдение диеты с высоким содержанием насыщенных или трансжиров также может повысить вероятность развития этого заболевания.
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), высокое кровяное давление или гипертония - это проблема, от которой страдают 45 процентов американцев.
Считается, что только у четверти американцев с гипертонией их состояние находится под контролем.
Одной из частых причин этого состояния является диета с высоким содержанием натрия.
Случаи заболевания особенно сконцентрированы на юге США, где в таких штатах, как Алабама, Миссисипи, Оклахома и Теннесси, более трети населения страдает от этого состояния.
Предыдущие исследования показали, что гипертония может вызывать образование бляшек в головном мозге, которые часто вызывают деменцию.
Курение также является хорошо известной потенциальной причиной слабоумия, наряду со многими другими заболеваниями.
Обзор 37 исследований, проведенный Lancet, показал, что у курильщиков на 30-40% больше шансов заболеть этим заболеванием.
CDC сообщает, что в 2014 году деменцией болели пять миллионов взрослых , а к 2060 году это число, по прогнозам, достигнет 14 миллионов.
Заболевание часто возникает у людей старше 65 лет и включает, среди прочего, потерю памяти, концентрации и ухудшение мыслительных способностей.
Болезнь Альцгеймера, неврологическое заболевание, вызывающее сокращение мозга, является наиболее частой причиной деменции.