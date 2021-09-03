Согласно исследованию, замена соли обычным заменителем может предотвратить тысячи инсультов и сердечных приступов

Участники получили три четверти заменителя соли и четверть хлористого калия.
По словам исследователей, в исследовании приняли участие более 20000 человек из сельских районов Китая.
Все они имели в анамнезе инсульты или были старше 60 лет с высоким кровяным давлением.
По данным крупного исследования, переход на заменитель соли может предотвратить тысячи сердечных приступов и инсультов каждый год.
Более здоровые варианты соли с добавлением калия и меньшим количеством натрия уже доступны на полках супермаркетов Великобритании.
В исследовании приняли участие более 20 000 человек, которые ранее перенесли инсульт или были старше 60 лет и имели высокое кровяное давление.
Половине было предложено принимать заменитель соли, содержащий 70% хлорида натрия и 30% хлорида калия в течение пяти лет. Остальные участники продолжали употреблять обычную соль, которая на 100% состоит из хлорида натрия, пишет dailymail.co.uk.
Ученые обнаружили, что у тех, кто использовал заменитель соли, примерно на 14 процентов меньше вероятность инсульта или сердечного приступа.
Заменители, имеющие вкус обычной соли, ранее связывали с понижением артериального давления. Но исследование, проведенное в Китае, впервые связывает их со снижением риска инсультов и сердечных приступов.
Ежегодно около 35 000 британцев и 800 000 американцев страдают от инсульта, а сердечные приступы встречаются еще чаще. Оба могут быть вызваны высоким кровяным давлением.
Сегодня кардиологи похвалили исследование как «полезное напоминание» о преимуществах сокращения потребления соли.
Но они предупредили, что исследование, в котором участвовало более 20 000 человек, живущих в деревнях по всему Китаю, может быть неприменимо к Великобритании.
Британцы едят больше обработанной пищи, которая уже содержит большое количество соли, и эта привычка побудила пищевую промышленность также перейти на соль с низким содержанием натрия.
С другой стороны, жители китайских деревень обычно готовят с нуля, то есть им приходится добавлять соль.
Виктория Тейлор, старший диетолог British Heart Foundation, сказала: «Это исследование является полезным напоминанием о необходимости сократить количество соли в нашем рационе и поискать другие альтернативы.
Однако это не обязательно применимо к населению Великобритании.
«Изученная группа людей была из сельских районов Китая, поэтому диета, образ жизни и потребление соли, вероятно, отличаются.
«Они также включали только людей с предыдущей историей инсульта или людей в возрасте 60 лет и старше с плохо контролируемым высоким кровяным давлением».
Однако исследователи настаивали на том, что «этот простой подход поможет спасти миллионы жизней».
Результаты показали, что у тех, кто ел заменитель, было 29,14 инсульта на 1000 человеко-лет, по сравнению с 33,65 у тех, кто получал обычную соль.
Для сердечных приступов было 49,09 на 1000 человеко-лет среди тех, кто получал добавки, и 56,29 для тех, кто получал обычную соль.
Авторы исследования пришли к выводу: «Среди лиц, перенесших инсульт, лиц в возрасте 60 лет и старше и имеющих высокое кровяное давление, частота инсульта, серьезных сердечно-сосудистых событий и смерти от любой причины была ниже при приеме заменителя соли, чем при приеме заменителя соли. обычная соль.
Профессор Брюс Нил из Института глобального здравоохранения Джорджа в Сиднее, который руководил исследованием, сказал The Times : «Если бы вы заменили всю соль на полках супермаркетов <в Великобритании> заменителями соли, вы предотвратили бы тысячи заражений. каждый год инсульты и сердечные приступы - это можно с уверенностью сказать ».
Исследование было опубликовано в Медицинском журнале Новой Англии .
Профессор Грэм МакГрегор, специалист по сердечно-сосудистой медицине в больнице Бартс, который не участвовал в исследовании, сказал газете: «Это очень важное исследование ясно демонстрирует, что <в Великобритании> потребителей следует поощрять не добавлять соль в пищу, но если они должны, жизненно важно, чтобы они использовали пониженное содержание натрия с добавлением соли калия ».
Он добавил: «Пищевая промышленность может уменьшить огромное количество соли, которую они добавляют в пищу, и при необходимости безопасно заменить ее калиевой солью».
В исследовании рассматриваются опасения, что низкое содержание натрия в соли может привести к гиперкалиемии - избытку калия в крови, который может вызвать фатальные изменения сердечного ритма.
Эксперты обнаружили, что риск клинической гиперкалиемии у людей, употребляющих заменитель соли, не был выше.
Но они обычно не измеряли уровень калия в крови у всех, поэтому, возможно, пропустили некоторые случаи.