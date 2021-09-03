NASA сделало ужасающий снимок пятого по величине шторма Ида, когда-либо обрушившегося на материковую часть США, несущуюся через Мексиканский залив

Астронавты НАСА опубликовали изображения урагана Ида, который надвигается над Мексиканским заливом перед обрушением на сушу в минувшие выходные.
Около миллиона американских граждан остались без электричества после шторма, разразившегося в штатах Миссисипи и Луизиана.
Ураган Ида произошел через 16 лет после урагана Катрина, в результате которого погибло 1800 человек и нанесен ущерб в размере 125 миллиардов долларов.
Эти ужасающие кадры урагана Ида из космоса, угрожающе уравновешенные над Северной Америкой, были сделаны всего за несколько часов до того, как шторм разорвал линии электропередач, сорвал крыши зданий и унес жизни по меньшей мере пяти человек, обрушив свою жестокость на Луизиану, пишет dailymail.co.uk.
Они были сделаны астронавтами на борту Международной космической станции (МКС) до удара урагана 4-й категории в воскресенье.
Скорость ветра в Иде составляет 150 миль в час (230 км / ч), что делает его пятым по силе ураганом, когда-либо обрушивавшимся на континентальную часть США, после урагана в День труда 1935 года, Камиллы 1969 года, Эндрю 1992 года и Майкла 2018 года.
Около миллиона человек остались без электричества на юге Миссисипи и Луизианы после того, как в воскресенье ураган обрушился на регион, отключив электричество во всем Новом Орлеане, вызвав устойчивые ветры со скоростью более 150 миль в час и повернув вспять течение реки Миссисипи.
Астронавт МКС Меган МакАртур разместила удивительные изображения в своем аккаунте в Твиттере с подписью: '#HurricaneIda от @Space_Station незадолго до полудня по CDT сегодня <суббота>.
«Если вы были / были на его пути, я думаю о вас и надеюсь, что вы останетесь в безопасности».
Француз Томас Песке, также находящийся на борту МКС, также опубликовал в Твиттере снимки, на которых виден глаз урагана с их уникального вида глазами астронавта.
«Тревожно видеть, что эти погодные явления становятся сильнее и чаще с нашей точки зрения», - сказал он. «Я надеюсь, что любой на пути этого шторма будет подготовлен и останется в безопасности».
Среди жертв - мужчина из Луизианы, жена которого рассказала WWL-TV, что его съел аллигатор, когда он пробирался по пояс по пояс в сарае возле их дома .
Обезумевшая женщина рассказала местным полицейским, что пошла проверить своего мужа, «услышав всплеск» в сарае, и обнаружила, что рептилия «заперла его в списке смертников».
Когда в воскресенье он обрушился на Луизиану как шторм категории 4 с ветром 150 миль в час, Ида была на пятом месте после «с целой кучей других печально известных штормов» по самой высокой скорости ветра при выходе на сушу в США, сказал исследователь ураганов из Университета штата Колорадо Фил. Клоцбах.
Скорость ветра иногда меняется позже, после проверки повреждений. И Эндрю 1992 года, и Майкл 2018 года были переведены в шторм категории 5 спустя долгое время после выхода на сушу.
Помимо скорости ветра, метеорологи классифицируют ураганы по центральному давлению в миллибарах (мб), причем более низкое барометрическое давление указывает на более сильный шторм.
По этим измерениям давление на берегу Иды в 930 мбар не считалось таким высоким. Он стал девятым по величине ураганом на берегу, намного уступив 892 мб урагана в День труда 1935 года и даже катрине 2005 года, который имел более низкую скорость ветра, но давление 920 мбар.
Ураган Катрина опустошил Новый Орлеан и унес жизни 1800 человек, когда он ударил ровно 16 лет назад.
САМЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ УРАГАНЫ, ОЗНАЧЕННЫЕ НА ДАВЛЕНИЕ, ПОБЕРИЛИ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
По состоянию на утро воскресенья Национальный центр ураганов сообщил, что ураган Ида уравновешивает ветер, превышающий 150 миль в час (240 км в час), с минимальным давлением, зарегистрированным на уровне 933 миллибар (мб), и может набрать больше силы, сказали синоптики. (Чем ниже минимальное давление, тем сильнее ураган)
Ниже приведены шесть самых мощных ураганов, обрушившихся на материковую часть США при минимальном давлении:
- Ураган в День труда во Флориде-Кис, 1935 г., 892 мб
Ураган обрушился на Флорида-Кис как на категорию 5, наивысшую возможную оценку по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона. Он вызвал скорость ветра до 200 миль в час (322 км в час) и убило более 200 ветеранов Первой мировой войны, которые были в Ключи, чтобы построить шоссе. После разрушения ключей шторм переместился на север от западного побережья Флориды, прежде чем повернуть вглубь страны. Всего во Флориде погибло более 400 человек.
- Ураган Камилла, 1969, 900 мб
Камилла обрушилась на побережье залива Миссисипи как ураган 5-й категории, принесший с собой разрушительные штормовые приливы и сильные ветры, разрушавшие здания и сады. Погибло более 200 человек.
- Ураган Майкл, 2018, 919 мб
В октябре 2018 года Майкл стал третьим по силе ураганом, обрушившимся на континент, обрушившись на Флоридский Панхандл, с минимальным давлением 919 мбар. Майкл был ураганом 5-й категории при выходе на сушу с устойчивым ветром 160 миль в час (257 км в час).
- Ураган Катрина, 2005 г., 920 мб
Ураган нанес прямой удар по Новому Орлеану как шторм категории 3, в результате чего дамбы и стены затопления вышли из строя в десятках мест. Большая часть Нового Орлеана была затоплена, и некоторые люди, застрявшие в своих домах, забрались на свои крыши в ожидании спасения. По данным Национальной метеорологической службы, около 1800 человек погибли. Большинство жертв было в Луизиане, но и соседняя Миссисипи также сильно пострадала. Катрина нанесла ущерб примерно в 108 миллиардов долларов, что сделало ее самым дорогостоящим ураганом, когда-либо обрушившимся на Соединенные Штаты.
- Ураган Эндрю, 1992, 922 мб
Эндрю нанес удар по округу Южный Майами-Дейд во Флориде и нанес ущерб примерно в 26 миллиардов долларов. Этот шторм считался самым дорогостоящим в истории США до тех пор, пока ураган Катрина не затопил Новый Орлеан и не обрушился на другие части юга США в 2005 году. Более десятка человек были непосредственно убиты штормом во Флориде, а другие умерли по косвенным причинам.
Источник: Reuters