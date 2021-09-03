Украинский журналист предложил переименовать крымские города
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Украинский журналист предложил переименовать крымские города

12:01:599/3/2021Фото: Pixabay
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По мнению Айдера Муждабаева, крымские города необходимо лишить русских и древнегреческих наименований.

Украинский журналист сделал данное обращение в Верховную раду

Айдер Муждабаев, украинский журналист, сделал громкое заявление: он предложил Верховной раде сменить названия крымским городам. По мнению Муждабаев, необходимо лишить этот регион русских и древнегреческих наименований. Об этом журналист сообщил на своем YouTube-канале.

Муждабаев отметил, что в Крыме нет места русскому миру и духу. А греческие названия по типу Евпатория, Феодосия и Севастополь — отнюдь не были придуманы греками.

— Может, кто-то не знает, но это не от древних греков. Это Екатерина так себе мир видела.

Именно поэтому, как считает Муждабаев, это необходимо исправить. По его мнению, города можно переименовать, основываясь на тюркской культуре.

Напомним, что ранее Айдер Муждабаев являлся россиянином, работавшим в тамбовских изданиях, однако в 2015 году он переехал на Украину. Там он начал придумывать различного рода высказывания, которые набирают популярность в Сети-интернет. Сейчас Муждабаев находится в международном розыске.

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