В чем мать родила: Голая женщина нападала на водителей и прохожих в Новосибирске
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В чем мать родила: Голая женщина нападала на водителей и прохожих в Новосибирске

12:23:169/3/2021Фото: «АСТ-54» | VK
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Нарушительница порядка гуляла по улице Блюхера рядом с Горским микрорайоном.

Инцидент произошел в Горском микрорайоне

2 сентября, днем, в Ленинском районе Новосибирска полностью голая женщина наводила хаос на дорогах улицы Блюхера. Нарушительница порядка нападала на водителей и привлекала к своей особе лишнее внимание. Об этом сообщает Sib.fm.

В Сети гуляют видеозаписи и фотографии с названой в социальных сетях Евой. Как подшучивают комментаторы, дамочка вышла искать своего ненаглядного Адама, но вот не задача — кругом лишь непонимающие взгляды и камеры мобильных телефонов.

За свое путешествие вдоль Блюхера женщина успела потереться грудью об автомобиль одного из водителей, подраться с нижнего белья с прохожим, а также стать самой настоящей звездой местных сообществ ВКонтакте.

Женщина решила прилечь на один из автомобилей

Как отмечает издание, это не первый выход дамочки в люди — ее не раз замечали прежде на улице Большевистской.

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