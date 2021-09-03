В чем мать родила: Голая женщина нападала на водителей и прохожих в Новосибирске

2 сентября, днем, в Ленинском районе Новосибирска полностью голая женщина наводила хаос на дорогах улицы Блюхера. Нарушительница порядка нападала на водителей и привлекала к своей особе лишнее внимание. Об этом сообщает Sib.fm.
В Сети гуляют видеозаписи и фотографии с названой в социальных сетях Евой. Как подшучивают комментаторы, дамочка вышла искать своего ненаглядного Адама, но вот не задача — кругом лишь непонимающие взгляды и камеры мобильных телефонов.
За свое путешествие вдоль Блюхера женщина успела потереться грудью об автомобиль одного из водителей, подраться с нижнего белья с прохожим, а также стать самой настоящей звездой местных сообществ ВКонтакте.
Как отмечает издание, это не первый выход дамочки в люди — ее не раз замечали прежде на улице Большевистской.