Новая волна коронавируса накроет Россию осенью 2021
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Новая волна коронавируса накроет Россию осенью 2021

9:09:489/3/2021Фото: pixabay
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Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости в 8 российских регионах.

Заболеваемость растет в нескольких регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова  заявила о том, что в восьми российских регионах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

- В еще 47 субъектах уровень заболеваемости коронавирусом снижается. Другие 30 регионов остаются на плато по этому показателю. То есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам, — добавила Попова.

Также она отметила, что наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью — специалисты ведомства уже несколько недель подряд фиксируют спад числа зараженных .Кроме того, специалист заверила, что новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», распространения в России не получают.

Но, тем не менее, новую волну заболеваемости можно ждать уже осенью, заявляет Попова. Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй половине сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети начинают ходить в школу. Поэтому если россияне не будут привиты, то есть вероятность, что COVID-19, как респираторная инфекция, также будет активно распространяться.

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