Новая волна коронавируса накроет Россию осенью 2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в восьми российских регионах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.
- В еще 47 субъектах уровень заболеваемости коронавирусом снижается. Другие 30 регионов остаются на плато по этому показателю. То есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам, — добавила Попова.
Также она отметила, что наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью — специалисты ведомства уже несколько недель подряд фиксируют спад числа зараженных .Кроме того, специалист заверила, что новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», распространения в России не получают.
Но, тем не менее, новую волну заболеваемости можно ждать уже осенью, заявляет Попова. Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй половине сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети начинают ходить в школу. Поэтому если россияне не будут привиты, то есть вероятность, что COVID-19, как респираторная инфекция, также будет активно распространяться.