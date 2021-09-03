Усадьбу продают за 71 млн рублей в Новосибирске. В ней отдыхали Лепс и Билан

В Калининском районе Новосибирска продают огромный гостиничный комплекс площадью больше тысячи квадратных метров. По информации с сайта 2ГИС, на этом месте расположен гостиничный комплекс, однако продавец в объявлении указал, что это жилая недвижимость.
Исходя из объявления, общая площадь недвижимости составляет 1 165,6 квадратов, а земельного участка – 4 137 квадратов. При этом территория огорожена забором. Вход осуществляется через тамбур, также внутри есть дополнительный выход через пристройку.
Также на территории комплекса находится парковка, несколько беседок с мангалами и даже детская площадка. На первом этаже усадьбы есть камин, бар с холлом и бильярдные столы, на втором – спальня и сауна с бассейном.
На официальном сайте гостиничного комплекса говорится, что в разное время здесь отдыхали такие звезды, как Дима Билан, Григорий Лепс и другие. Продавец запросил за свою недвижимость 71 миллион рублей.