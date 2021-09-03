Жесткую бойню устроили автомобилисты после серьезного ДТП в Новосибирске. Смотрите видео

Вчера вечером, 2 сентября на Гусинобродском шоссе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобиль такси и иномарка. После столкновения водители устроили драку. А после к ним присоединились другие люди.
Очевидцы записали конфликт на видео, запись выложили в группу АСТ-54 в социальной сети Вконтакте. Судя по видео, ДТП произошло рядом с трамвайным кольцом, в драке принимали участие более 10 человек.
— Сегодня в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте на Гусинобродском шоссе. Сообщений о пострадавших не поступало. В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что в данном месте было зафиксировано ДТП с материальным ущербом. Движение на этом участке дороги осуществлялось в рабочем режиме, - сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.