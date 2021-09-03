Паралимпиада-2021: Медальный зачет всех сборных мира на Играх в Токио на 3 сентября
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Паралимпиада-2021: Медальный зачет всех сборных мира на Играх в Токио на 3 сентября

9:38:319/3/2021Фото: pexels.com
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Паралимпиец Муса Таймазов взял награду высшей пробы в состязаниях по метанию клаба в классе F51.

В зачете лидирует Китай (77-46-44), вторыми идут паралимпийцы Великобритании (34-27-35)

Сборная России продолжает завоевывать медали на Паралимпиаде в Токио.

Так, паралимпиец Муса Таймазов взял награду высшей пробы в состязаниях по метанию клаба в классе F51.

Он показал результат 35,42 метра, ставший мировым рекордом. Автор предыдущего достижения Желько Димитриевичем (Сербия) стал вторым.

Замыкает тройку лидеров словак Мариан Курея.

В свою очередь, россиянка Дарья Лукьяненко взяла серебряную медаль в плавании стометровке брассом в классе SB12.

Лидером заплыва стала Мария Каролина Сантьяго (Бразилия), третье место у украинки Ярины Матло.

Сборная России опустилась со 2-го на 3-е место в общем зачете.

В копилке россиян на текущий момент 97 наград, в том числе 32 золотые, 23 серебряных и 42 бронзовых медалей.

В зачете лидирует Китай (77-46-44), вторыми идут паралимпийцы Великобритании (34-27-35).

Медальный зачет Паралимпиады 2021 в Токио. Таблица

Ранее наша сборная потеснила Великобританию благодаря награде высшей пробы, добытой Галиной Липатниковой.

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