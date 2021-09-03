Пропавшего на линейке 1 сентября школьника нашли

Вчера, 2 сентября, в Барнауле нашли пропавшего 11-летнего мальчика. Напомним, ребенок ушел на торжественную линейку в честь Дня знаний и на связь больше не выходил. На его поиски были брошены все силы полиции, также в розыске участвовали волонтеры поискового отряда Лиза Алерт.
К счастью, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Барнаулу заметили его возле одного из домов по ул. Юрина. С ним все в порядке, он здоров. Мальчика передали матери. С семьей школьника будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.