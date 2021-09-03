Астероид на огромной скорости приблизиться к земле этой осенью: Дата опасного дня

Одним из научных комитетов организации объединённых наций по использованию космоса в мирных целях, была доведена до сведения жителей Земли информация обо всех кометах и астероидах, названных потенциально опасными, поскольку рано или поздно они пересекут орбиту нашей планеты.
Сегодня существует около 25.000 таких космических объектов. Один из них, астероид с названием 2010 RJ53, приблизится к нашей планете уже 9 числа первого месяца осени. Астероид назван также потенциально опасным - его размеры являются очень внушительными, поскольку диаметр его составляет около 774 м, что что ровно в два раза превышает габариты знаменитого небоскрёба Empire State Building в Нью-Йорке.
22 сентября 2021 года к Земле приблизится ещё одна угроза. Размеры этого космического тела значительно меньше астероида 9 сентября. Этот астероид носит название 2021 NY1. Диаметр его оценен около 300 м и его размеры сравнивают со знаменитым в Сан-Франциско мостом "Золотые ворота".
Тем временем, мы напоминаем вам, что потенциально опасными космическими объектами называют те астероиды, траектория полёта которых пересекает орбиту Земли, а также те, у которых скорость является довольно внушительной, как и размеры космического тела. На большие астероиды может повлиять гравитационное поле какого-либо космического объекта, мимо которых они пролетают.
На сегодняшний день на земле не существует ни одного рабочего метода, чтобы предотвратить реальную угрозу. Рассматривается несколько методик отклонения астероида от намеченной траектории, если она будет угрожать нашей планете, однако на практике ещё не одна из них не проверялась.