Какого числа в 2022 году будет Пасха? Традиции и запреты праздника
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какого числа в 2022 году будет Пасха? Традиции и запреты праздника

10:38:299/3/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
0

В этот праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать дома, стирать и т.д.

Это один из самых древних праздников в христианской религии

В христианской традиции существует много важных религиозных праздников, но самый главный из них - Пасха. О том, какого числа верующие будут встречать этот день в 2022 году, какие есть запреты и традиции - в нашем материале.

Это один из самых древних праздников в христианской религии. Впервые его стали отмечать еще в 300-е годы нашей эры. Каждый год дата Пасхи отличается от той, которая была в прошлом, а в 2022 году она состоится 24 апреля. Несмотря на это, у верующих приготовления к этому знаменательному дню начинаются задолго до него, а именно за семь недель. В этот период начинается Великий Пост, который соблюдают многие верующие. Он сопряжен со строгими запретами в пище. Считается, что таким образом отдается дать Иисусу Христу, который, когда его крестили, более месяца пробыл без еды и воды.

Сама же Пасха отмечает то, как после своей мученической смерти за грехи всего человечества, Спаситель чудесным образом воскрес и, тем самым, показал, что он истинный Мессия и Сын Бога. Сейчас в этот день во всех храмах и церквях проходят праздничные службы, которые посещают миллионы православных верующих. Пасхальное богослужение - самое торжественное и важнейшее событие в году для всех православных. В мире же все ждут сошествия Благодатного огня. Перед праздником совершается торжественный крестный ход.

В этот праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать дома, стирать и т.д. Кроме этого, запрещается ввязываться в конфликты, ругаться, обижаться, думать о плохом, грустить. Этот день должен быть наполнен светлыми мыслями о чуде, которое произошло две тысячи лет назад. По традиции на Пасху принято красить яйца. Они символизируют Гроб Господень. Кроме этого, неотъемлемой частью праздника являются сладкие куличи с изюмом, которые после богослужения освещают в церкви. Также в этот праздник единственный раз в году готовят пасхи из творога. Этот день всегда наполнен любовью, уютом, потому что он объединяет семьи, и радостью.

Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
«Я могу только молиться»: Шаляпин рассказал о состоянии жены
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Ей было 31: в озере нашли тумбочку с телом девушки
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Супруги из Москвы бесследно исчезли под Иркутском: что произошло
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Печальные подробности о состоянии жены Шаляпина
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
лекарства, которые нельзя принимать после коронавируса
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
34-летняя бологерша Джен найдена мертвой в своем доме
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
праздниктрадицииПасхапраздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете Пасху?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мужчин-неженок запретили показывать телеканалам в Китае
10:32:41 9/3/2021
Мужчин-неженок запретили показывать телеканалам в Китае
Можно ли сегодня 3 сентября работать в день Светописанного образа Пресвятой Богородицы?
10:20:30 9/3/2021
Можно ли сегодня 3 сентября работать в день Светописанного образа Пресвятой Богородицы?
Атомный реактор обнаружили в Карском море
10:16:58 9/3/2021
Атомный реактор обнаружили в Карском море
БердскРабота в Бердске: Водителя автомобиля на зарплату 70 000 рублей срочно ищет компания
10:11:45 9/3/2021
Работа в Бердске: Водителя автомобиля на зарплату 70 000 рублей срочно ищет компания
БердскСалюта не будет: рассказываем, как Бердск отметит День города 4 сентября 2021
9:59:52 9/3/2021
Салюта не будет: рассказываем, как Бердск отметит День города 4 сентября 2021
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 11.08 по 25.08.2021 в Бердске
9:46:57 9/3/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 11.08 по 25.08.2021 в Бердске
История Светописанного образа Пресвятой Богородицы в праздник 3 сентября и сильнейшая молитва матери Господа
9:40:29 9/3/2021
История Светописанного образа Пресвятой Богородицы в праздник 3 сентября и сильнейшая молитва матери Господа
Пропавшего на линейке 1 сентября школьника нашли
9:38:45 9/3/2021
Пропавшего на линейке 1 сентября школьника нашли
Паралимпиада-2021: Медальный зачет всех сборных мира на Играх в Токио на 3 сентября
9:38:31 9/3/2021
Паралимпиада-2021: Медальный зачет всех сборных мира на Играх в Токио на 3 сентября
Жесткую бойню устроили автомобилисты после серьезного ДТП в Новосибирске. Смотрите видео
9:27:30 9/3/2021
Жесткую бойню устроили автомобилисты после серьезного ДТП в Новосибирске. Смотрите видео