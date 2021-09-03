Какого числа в 2022 году будет Пасха? Традиции и запреты праздника

В христианской традиции существует много важных религиозных праздников, но самый главный из них - Пасха. О том, какого числа верующие будут встречать этот день в 2022 году, какие есть запреты и традиции - в нашем материале.
Это один из самых древних праздников в христианской религии. Впервые его стали отмечать еще в 300-е годы нашей эры. Каждый год дата Пасхи отличается от той, которая была в прошлом, а в 2022 году она состоится 24 апреля. Несмотря на это, у верующих приготовления к этому знаменательному дню начинаются задолго до него, а именно за семь недель. В этот период начинается Великий Пост, который соблюдают многие верующие. Он сопряжен со строгими запретами в пище. Считается, что таким образом отдается дать Иисусу Христу, который, когда его крестили, более месяца пробыл без еды и воды.
Сама же Пасха отмечает то, как после своей мученической смерти за грехи всего человечества, Спаситель чудесным образом воскрес и, тем самым, показал, что он истинный Мессия и Сын Бога. Сейчас в этот день во всех храмах и церквях проходят праздничные службы, которые посещают миллионы православных верующих. Пасхальное богослужение - самое торжественное и важнейшее событие в году для всех православных. В мире же все ждут сошествия Благодатного огня. Перед праздником совершается торжественный крестный ход.
В этот праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать дома, стирать и т.д. Кроме этого, запрещается ввязываться в конфликты, ругаться, обижаться, думать о плохом, грустить. Этот день должен быть наполнен светлыми мыслями о чуде, которое произошло две тысячи лет назад. По традиции на Пасху принято красить яйца. Они символизируют Гроб Господень. Кроме этого, неотъемлемой частью праздника являются сладкие куличи с изюмом, которые после богослужения освещают в церкви. Также в этот праздник единственный раз в году готовят пасхи из творога. Этот день всегда наполнен любовью, уютом, потому что он объединяет семьи, и радостью.