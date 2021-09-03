Гам-Ковид-Вак – это Спутник V или нет?

В августе 2020-го года Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса, имя которой – «Гам-Ковид-Вак». Её разработкой занимались сотрудники лаборатории клеточной микробиологии из Центра имени Гамалеи, подведомственного Минздраву.
«Гам-Ковид-Вак» – то, что написано в регистрационном удостоверении. А торговое название вакцины, под которым она массово применяется – «Спутник V». Такое имя коллектив создателей посвятил первому спутнику, который Советский Союз отправил в космос в 1957-м. Буквой «V» в название добавили намерение одолеть коронавирус, одержать «победу», на английском звучащую как «victory».
Ход исследований
Зарегистрировать вакцину позволили итоги первых двух фаз испытаний. Критическое распространение коронавируса заставило начать использование «Спутника» ещё до конца третьей фазы. Вакцина не подвела, исследование подтвердило её эффект и безопасность. В феврале 2021-го результаты появились в медицинском журнале с международным авторитетом.
На каждом этапе «Гам-Ковид-Вак» вводили тысячам людей из России. Вторая и третья фазы позволили привлечь добровольцев из Индии, Беларуси, Эмиратов и Венесуэлы. Итоги позволили спокойно вакцинировать людей старше 60-ти и даже начать исследования «Спутника» на подростках в июле 2021-го.
Данные о 3,8 миллионах привитых россиян позволили вычислить эффективность «Гам-Ковид-Вак» – показатель составил 97,6%. Независимые исследования показали, что действие вакцины по отношению к новым штаммам ослабевает мало. Даже возможность заражения ими исключает тяжёлое течение болезни.
На данный момент «Спутник» проходит четвёртую, наблюдательную фазу исследований. В неё вовлечены жители Аргентины, Сербии, Сан-Марино и Бразилии.
Признание в мире
Официальный сайт «Спутника» переведён на 9 языков, и это не случайно: на лето 2021-го вакцину применяют 69 стран мира. Её производят 9 отечественных площадок на средства Российского фонда прямых инвестиций.
Жители России получают «Гам-Ковид-Вак» бесплатно, в рамках массовой вакцинации. При этом на разработку препарата ушло 1,5 миллиарда рублей, а стоимость двух доз составляет около 867-ми рублей.
Всемирная организация здравоохранения пока не одобрила «Спутник V». Такая переквалификация позволила бы применять вакцину для экстренного введения в развивающихся странах. Одобрение во многом зависит от признания «Гам-Ковид-Вак» Европейским агентством лекарственных средств. Заявка туда была подана в январе 2021-го. Такое затягивание сроков некоторые всерьёз связывают с политическими причинами.