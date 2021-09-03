Однокомпонентная вакцина Спутник Лайт: побочные эффекты, кому ставить и новые показания

Человечество стремится оставить коронавирус в прошлом. Фундамент этому – вакцинация большинства населения Земли. Когда выбор в пользу прививки сделан, остаётся выбрать препарат для иммунизации. В России на начало осени 2021-го используются четыре вакцины, и только одна из них требует единственного укола. Это «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи, ранее подарившего миру первую вакцину от коронавируса.
Как облегчённый вариант, «Спутник Лайт» вводят тем, кто уже успел познакомиться с возбудителем коронавируса – либо в виде прививки, либо на горьком опыте. База исследований «Лайта» постоянно пополняется, позволяя расширять списки противопоказаний и побочных эффектов. Последние изменения были внесены в конце августа 2021-го.
Изменения в показаниях
Первая инструкция, вышедшая вместе с «Лайтом» в конце весны 2021-го гласила, что препарат предназначен для взрослых от 18-ти до 60-ти лет. Более старшее поколение «Лайтом» не прививали. Но теперь вакцина подтвердила свою безопасность и её разрешили людям старше 60-ти.
В основе изменений – вакцинация «Лайтом» тысяч жителей Аргентины в возрасте от 61-го до 79-ти лет. После формирования иммунитета, заболели коронавирусом меньше 0,5% из них.
Рекомендации Минздрава содержат оговорку: для первичной вакцинации «Лайт» не подойдёт. Снижающийся с возрастом иммунитет делает «Спутник V» более подходящим вариантом для незнакомых с коронавирусом пенсионеров.
Действие QR-кодов
Полная вакцинация подтверждается сертификатом, важная часть которой – QR-код. У каждого привитого он уникален, картинка с кодом в телефоне позволяет подтвердить вакцинацию в любом месте.
После «Спутника Лайт» на «Госуслугах» тоже появляется сертификат. Согласно новым рекомендациям, QR-код документа будет действителен в течение года. В случае критического распространения коронавируса, этот срок может снизиться до 6-ти месяцев. Это касается и остальных отечественных вакцин.
Меньше «побочек»
Прививка не у всех проходит бесследно: работа иммунитета после укола даёт о себе знать недомоганиями. В этом плане список побочных эффектов «Лайта» почти не отличается от «Спутника V». Зато интенсивность у них более низкая, так как в составе «Лайта» нет аденовируса 5-го типа. Этот возбудитель редко встречается, поэтому организм может реагировать на него более бурно. Но и эффективность однокомпонентной вакцины чуть ниже, чем у двухкомпонентной.
К самым частым «побочкам», встречающимся почти у каждого десятого, относят боль в точке инъекции, покраснение и жар кожи на уколотом плече. День-два привитый может чувствовать похожие на простуду симптомы. Это подъём температуры, головная боль, слабость, мышечная ломота.
Иногда у привитых увеличиваются лимфоузлы на шее или подмышечных впадинах. Желудок напоминает о себе тошнотой, кишечник – вздутием и диареей. Могут появиться аллергические высыпания или отёки.
В редких случаях вакцинация приводит к головокружениям, обморокам или рвоте. Повышается уровень печёночных ферментов. Избежать серьёзных «побочек» помогает внимательное отношение к противопоказаниям.