Мужчин-неженок запретили показывать телеканалам в Китае
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Мужчин-неженок запретили показывать телеканалам в Китае

10:32:419/3/2021Фото: wallpapercave.com
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Поощряться будут изображения «превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма».

Мужчин-неженок не будут показывать в Китае по ТВ

В Китае местным телеканалам запретили показывать в эфире мужчин с женственной внешностью. Телекомпании должны будут «положить конец мужчинам-неженкам и прочей ненормальной эстетике», заявили в ведомстве, курирующем телевидение. Теперь каналы обязаны избегать продвижения «вульгарных интернет-знаменитостей», а также преклонения перед богатством и славой. Поощряться будут изображения «превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма».

Отметим, что ранее китайские власти заявляли, что образ современных поп-звезд не побуждает мужчин быть более мужественными. Кроме того, в стране запретили по ТВ показывать знаменитостей, которые нарушают общественный порядок.

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