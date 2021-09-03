Мужчин-неженок запретили показывать телеканалам в Китае

В Китае местным телеканалам запретили показывать в эфире мужчин с женственной внешностью. Телекомпании должны будут «положить конец мужчинам-неженкам и прочей ненормальной эстетике», заявили в ведомстве, курирующем телевидение. Теперь каналы обязаны избегать продвижения «вульгарных интернет-знаменитостей», а также преклонения перед богатством и славой. Поощряться будут изображения «превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма».
Отметим, что ранее китайские власти заявляли, что образ современных поп-звезд не побуждает мужчин быть более мужественными. Кроме того, в стране запретили по ТВ показывать знаменитостей, которые нарушают общественный порядок.