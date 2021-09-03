Маленькая ученица покончила с собой в День знаний: подробности страшной трагедии

Страшная трагедия произошла на днях в Челябинской области. Там, 1 сентября, прямо в День знаний, 13-летняя девочка покончила с собой. Все произошло в Сосновском районе региона.
Как стало известно, девочка училась в 8 классе одной из школ Челябинска. Семья у нее была хорошая и благополучная, на учете не состояла.
Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, следователи пытаются установить все обстоятельства и причину смерти подростка. Возбуждено уголовное дело.
Отметим, что это не первый случай подросткового суицида. Первый замглавы региона Ирина Гехт рассказала, что в 2020 году с начала года было зарегистрировано пять случаев самоубийств несовершеннолетних.