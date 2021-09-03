Почему некоторым пенсионерам не пришла выплата от Путина в 10 000 рублей 2 сентября, разъяснил ПФР

В Отделении ПФР по Новосибирской области прошел брифинг управляющего Александра Григорьевича Терепы, в ходе которого он рассказал об условиях и сроках перечисления единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей пенсионерам.
Согласно Указу Президента данная выплата положена всем гражданам, которые являются пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021 года.
«Хочу особо подчеркнуть, - отметил Александр Терепа, - что выплата касается всех пенсионеров, получающих разные виды пенсий по линии Пенсионного фонда России. Это страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, все социальные пенсии, а также государственные пенсии по выслуге лет и т.д. При этом факт работы не влияет на выплату 10 тысяч рублей. Выплата будет произведена как неработающим, так и работающим пенсионерам».
Если пенсионер получает сразу две пенсии – из Пенсионного фонда России и силового ведомства, то при условии, что одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом, то и единовременную выплату тоже предоставит ПФР. Если установлена только одна пенсия и ее выплачивает другое ведомство, пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 тыс. рублей.
Пенсионеру для получения указанной выплаты ничего делать не надо. Пенсионный фонд автоматически назначил ее по имеющимся в его распоряжении данным.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную пенсионером организацию: банк, почту или иную доставочную организацию.
«Всего в нашем регионе данная выплата должна быть произведена в отношении 820 тысяч пенсионеров, - проинформировал собравшихся управляющий Отделением, - В настоящее время доставочные выплатные документы сформированы на почти 816 тысяч пенсионеров. Часть остается в работе в связи с приостановлением выплаты пенсий по различным основаниям. И те пенсионеры, которые получают пению через банки, уже сегодня начали получать выплаты. Те же граждане, кто получает пенсию через почтовые организации, получат единовременную выплату в тот же день, когда и пенсию, в соответствии с графиком, установленным Почтой России».
При этом обращаем внимание, что выплата получателям пенсии на банковские карты зачисляется только на карты «Мир», поскольку доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии, которую получает пенсионер. Вместе с тем, выплата может быть также зачислена на бескарточный счет в банке.
В случае если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.
«Еще очень важно, - уточнил управляющий, - что с единовременной выплаты не могут быть удержаны денежные средства по исполнительному производству. Отделение ПФР автоматически маркирует выплату как неподлежащую для списания. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк чтобы уточнить причину удержания выплаты. Также данная выплата пенсионерам не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от 8 до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет».
Источник: пресс-служба отделения ПФР