Росимущество хочет отдавать конфискованные вещи бедным россиянам

Росимущество поддержало инициативу о передаче нуждающимся части нереализованного конфискованного имущества и задержанных таможней товаров. Об этом сообщают «Известия». Отметим, что речь идет о качественных товарах, которые не запрещены к реализации. Просимущество готово и дальше работать по этому вопросу. Планируется, что в обсуждении будут принимать участие представители Федеральной таможенной службы и Минфина России.
Оцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев отметил, что проблем с внесением соответствующих изменений в законодательство нет. По его словам, из-за пандемии коронавируса в России обострились социальные проблемы, поэтому кадры с уничтожением конфиската не получили одобрения общественности.