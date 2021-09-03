Росимущество хочет отдавать конфискованные вещи бедным россиянам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Росимущество хочет отдавать конфискованные вещи бедным россиянам

11:09:329/3/2021Фото: Яндекс.Карты
0

Речь идет о качественных товарах, которые не запрещены к реализации.

Конфискат хотят отдавать нуждающимся

Росимущество поддержало инициативу о передаче нуждающимся части нереализованного конфискованного имущества и задержанных таможней товаров. Об этом сообщают «Известия». Отметим, что речь идет о качественных товарах, которые не запрещены к реализации. Просимущество готово и дальше работать по этому вопросу. Планируется, что в обсуждении будут принимать участие представители Федеральной таможенной службы и Минфина России.

Оцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев отметил, что проблем с внесением соответствующих изменений в законодательство нет.  По его словам, из-за пандемии коронавируса в России обострились социальные проблемы, поэтому кадры с уничтожением конфиската не получили одобрения общественности.

Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Супруга Венсана Касселя потрясла сеть фигурой
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Врач МакSим рассказал о первых словах певицы после комы
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
В России полицейский пытался спасти девочку и получил удар ножом
В России девушку засосало насосом в бассейне отеля
Супруги из Москвы бесследно исчезли: что произошло
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Мужчины и женщины этих знаков зодиака самые неверные
конфискатросимуществопередать нуждающимся
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Согласны с инициативой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Насильника девочек нашли с ножевыми ранениями в Самаре
10:52:33 9/3/2021
Насильника девочек нашли с ножевыми ранениями в Самаре
Гам-Ковид-Вак – это Спутник V или нет?
10:51:28 9/3/2021
Гам-Ковид-Вак – это Спутник V или нет?
Однокомпонентная вакцина Спутник Лайт: побочные эффекты, кому ставить и новые показания
10:41:39 9/3/2021
Однокомпонентная вакцина Спутник Лайт: побочные эффекты, кому ставить и новые показания
3 сентября – день Апостола от 70-ти Фаддея: Традиции и важные запреты праздника
10:40:32 9/3/2021
3 сентября – день Апостола от 70-ти Фаддея: Традиции и важные запреты праздника
Какого числа в 2022 году будет Пасха? Традиции и запреты праздника
10:38:29 9/3/2021
Какого числа в 2022 году будет Пасха? Традиции и запреты праздника
Мужчин-неженок запретили показывать телеканалам в Китае
10:32:41 9/3/2021
Мужчин-неженок запретили показывать телеканалам в Китае
Можно ли сегодня, 3 сентября, работать в день Светописанного образа Пресвятой Богородицы?
10:20:30 9/3/2021
Можно ли сегодня, 3 сентября, работать в день Светописанного образа Пресвятой Богородицы?
Атомный реактор обнаружили в Карском море
10:16:58 9/3/2021
Атомный реактор обнаружили в Карском море
БердскРабота в Бердске: Водителя автомобиля на зарплату 70 000 рублей срочно ищет компания
10:11:45 9/3/2021
Работа в Бердске: Водителя автомобиля на зарплату 70 000 рублей срочно ищет компания
БердскСалюта не будет: рассказываем, как Бердск отметит День города 4 сентября 2021
9:59:52 9/3/2021
Салюта не будет: рассказываем, как Бердск отметит День города 4 сентября 2021