Благоприятные дни для окрашивания и стрижки в сентябре 2021 года по лунному календарю
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Благоприятные дни для окрашивания и стрижки в сентябре 2021 года по лунному календарю

8:20:089/3/2021Фото: piqsels
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Луна меняет свой процент освещенности а также постоянно перемещается между разными созвездиями и знаками зодиака, которые также дают свои рекомендации на каждый день.

стрижка
Самые лучшие стрижки получаются только в благоприятные для этого дни

Каждый день месяца луна меняет свое влияние на совершенно все процессы, которые происходят с нашим организмом и нашими делами. Луна меняет свой процент освещенности а также постоянно перемещается между разными созвездиями и знаками зодиака, которые также дают свои рекомендации на каждый день.

Лунные календари для каждого дела составляются с учетом всех факторов, которые меняются изо дня в день. При стечении всех благоприятных факторов делается вывод о благоприятности или неблагоприятности той или иной процедуры.

Перед посещением мастера обязательно рекомендуется сверять ваши планы с рекомендациями астрологов. Стрижка или окрашивание волос в неподходящий для этого день может не только существенно испортить вид и состояние ваших волос и кожи головы, но и негативно сказаться на течении ваших дел.

Лучшие дня для стрижек в сентябре 2021 года

10, 16, 18, 19, 22 сентября

Самые неудачные дни для стрижек в сентябре 2021 года

1, 5, 8, 13, 15, 21, 25, 26, 29, 30 сентября

Лучшие дня для окрашивания волос в сентябре 2021 года

4, 7-9, 15, 18, 21, 22, 24, 29 сентября

Самые неудачные дни для окрашивания волос в сентябре 2021 года

17, 26, 28 сентября

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