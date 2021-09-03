Благоприятные дни для окрашивания и стрижки в сентябре 2021 года по лунному календарю

Каждый день месяца луна меняет свое влияние на совершенно все процессы, которые происходят с нашим организмом и нашими делами. Луна меняет свой процент освещенности а также постоянно перемещается между разными созвездиями и знаками зодиака, которые также дают свои рекомендации на каждый день.
Лунные календари для каждого дела составляются с учетом всех факторов, которые меняются изо дня в день. При стечении всех благоприятных факторов делается вывод о благоприятности или неблагоприятности той или иной процедуры.
Перед посещением мастера обязательно рекомендуется сверять ваши планы с рекомендациями астрологов. Стрижка или окрашивание волос в неподходящий для этого день может не только существенно испортить вид и состояние ваших волос и кожи головы, но и негативно сказаться на течении ваших дел.
Лучшие дня для стрижек в сентябре 2021 года
10, 16, 18, 19, 22 сентября
Самые неудачные дни для стрижек в сентябре 2021 года
1, 5, 8, 13, 15, 21, 25, 26, 29, 30 сентября
Лучшие дня для окрашивания волос в сентябре 2021 года
4, 7-9, 15, 18, 21, 22, 24, 29 сентября
Самые неудачные дни для окрашивания волос в сентябре 2021 года
17, 26, 28 сентября