Насильника девочек нашли с ножевыми ранениями в Самаре

В Самаре 2 сентября произошло серьезное ЧП. Там правоохранители нашли труп мужчины с колото-резаными ранениями. Как выяснилось, погибшего подозревали в сексуальном насилии над маленькими девочками.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, тело было найдено в поселке Винтай в Красноглинском районе Самары. Смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения.
Отмечается, что ранее следователи возбудили в отношении убитого уголовные дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). По версии следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было шесть и восемь лет, все это он снимал на телефон.
По неофициальной информации, у следствия есть несколько вариантов произошедшего. По одному из них, его убил отец одной из девочек, которая подверглась насилию. По другой — он сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом.