"Я календарь переверну": Шуфутинский рассказал, как относится к 3 сентября

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября» и повышенному вниманию к ней. Напомним, впервые эту композицию артист исполнил в 1993 году.
Она стала одним из главных хитов в карьере артиста. Впоследствии трек получил славу всенародного мема: каждый год в этот день интернет пополняется сотнями картинок со строчками из песни. Пользователи Сети даже дали 3 сентября шуточное название "Шуфутинов день".
- Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми, - рассказал певец.
Также артист рассказал, как проводит этот день. По его словам, каждый год по-разному.
- Бывает, что я с друзьями, бывает, выступаю, уезжаю куда-то. День проходит так же, как и другие. В основном это все-таки работа, - сказал Шуфутинский.