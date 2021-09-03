"Я календарь переверну": Шуфутинский рассказал, как относится к 3 сентября
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"Я календарь переверну": Шуфутинский рассказал, как относится к 3 сентября

12:14:469/3/2021Фото: Инстаграм
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Сегодня в России отмечается национальный праздник "Шуфутинов день".

Шуфутинский рассказал о 3 сентября

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября» и повышенному вниманию к ней. Напомним, впервые эту композицию артист исполнил в 1993 году.

Она стала одним из главных хитов в карьере артиста. Впоследствии трек получил славу всенародного мема: каждый год в этот день интернет пополняется сотнями картинок со строчками из песни. Пользователи Сети даже дали 3 сентября шуточное название "Шуфутинов день".

- Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми, - рассказал певец.

Также артист рассказал, как проводит этот день. По его словам, каждый год по-разному.
- Бывает, что я с друзьями, бывает, выступаю, уезжаю куда-то. День проходит так же, как и другие. В основном это все-таки работа, - сказал Шуфутинский.

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