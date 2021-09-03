Телевидение никогда не "вымрет", уверен Константин Эрнст

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил о том, что телевидение никогда не выйдет из моды.
По его мнению, устареть может история с «сеткой». Руководитель Первого канала отметил, что у телевидения «была «сетка» и все каналы бились через программирование, кто сделает более хитрую «сетку». Но сегодня интернет позволил смотреть то, что нельзя было посмотреть по телевидению.
При этом Эрнст сказал, что есть необходимость в просмотре чего-то общего, что можно обсуждать. По словам Эрнста, телевидение не устаревает, а устаревают лишь определенные методы доставки контента до пользователя.