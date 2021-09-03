Телевидение никогда не "вымрет", уверен Константин Эрнст
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Телевидение никогда не "вымрет", уверен Константин Эрнст

12:33:189/3/2021Фото: pixabay.com
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По его мнению, устареть может история с «сеткой».

По мнению Эрнста, телевидение не устареет

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил о том, что телевидение никогда не выйдет из моды.

По его мнению, устареть может история с «сеткой». Руководитель Первого канала отметил, что у телевидения «была «сетка» и все каналы бились через программирование, кто сделает более хитрую «сетку». Но сегодня интернет позволил смотреть то, что нельзя было посмотреть по телевидению.

При этом Эрнст сказал, что есть необходимость в просмотре чего-то общего, что можно обсуждать. По словам Эрнста, телевидение не устаревает, а устаревают лишь определенные методы доставки контента до пользователя.

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