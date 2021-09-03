Россиян могут оштрафовать за хранение консервации в подвалах
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Россиян могут оштрафовать за хранение консервации в подвалах

12:46:279/3/2021Фото: pixabay.com
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Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов.

Жильцы домов часто используют под личные цели места общего пользования, а это жестко регламентируется законом

Хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых. А вот собственникам, которые используют под эти цели места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф в две-три тысячи рублей, сообщил РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Юрист напомнил, что с 1 января этого года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

- Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, - сказал Паюшин.

По его словам на практике пожарный надзор обычно выписывает предписание тому, в чьем ведении находятся МОП. Как правило, это либо управляющая компания дома, либо ТСЖ. Для них по закону за это предусмотрен штраф от 6 до 15 тысяч рублей, поэтому им выгоднее найти виновного жителя и переложить ответственность на него.

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