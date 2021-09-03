Главврачи отчитались первому замгубернатора Юрию Петухову о реализации программы модернизации первичного звена
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Главврачи отчитались первому замгубернатора Юрию Петухову о реализации программы модернизации первичного звена

12:10:389/3/2021Фото: nso.ru
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Строительство и капитальные ремонты учреждений здравоохранения, закупки нового оборудования и автомобилей для поликлиник – 2021 год стал первым годом реализации в регионе новой программы модернизации первичного звена.

Руководство областных минздрава и минстроя отчитались и о выполнении мероприятий, включенных в национальный проект «Здравоохранение»

Строительство и капитальные ремонты учреждений здравоохранения, закупки нового оборудования и автомобилей для поликлиник – 2021 год стал первым годом реализации в регионе новой программы модернизации первичного звена. Ход работ по ключевым ее направлениям, а также важнейшим мероприятиям нацпроекта «Здравоохранение» был рассмотрен на совещании под председательством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова в Правительстве региона 2 сентября.

Доклады о текущем выполнении национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» первому заместителю Губернатора представили руководители министерств здравоохранения и строительства Новосибирской области, службы технического контроля и развития материально-технической базы. Главные врачи также отчитались о заключении контрактов, проведении ремонтных работ, закупке и монтаже медоборудования в их учреждениях.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев доложил о ходе строительства по программе модернизации первичного звена врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в с. Верх-Тула – ввод объекта запланирован в этом году, а также о разработке проектно-сметной документации на 18 объектов первичного звена здравоохранения, строительство которых предусматривается в 2022-2024 годах. Напомним, что в 2021 году только благодаря этой программе планируется капитально отремонтировать 18 амбулаторных подразделений, медицинские организации первичного звена получат свыше 600 единиц нового оборудования и 86 единиц санитарного транспорта, который будет возить врачей на вызовы к пациентам, а маломобильных пациентов – в поликлиники.

Руководство областных минздрава и минстроя отчитались и о выполнении мероприятий, включенных в национальный проект «Здравоохранение», по таким направлениям, как борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение и первичная медико-санитарная помощь. В рамках последнего направления также предусматривается строительство объектов здравоохранения, ФАПов, проведение ремонтов медицинских учреждений, приобретение автомобильного санитарного транспорта, развитие санитарной авиации и др.

Первый заместитель Губернатора поручил активизировать работу по реализации нацпроекта и программы модернизации первичного звена здравоохранения, подчеркнув важность для этого оперативного взаимодействия между главными врачами, руководством районов и областным минздравом. Он также дал поручение региональному минздраву разработать «дорожные карты» по каждому крупному объекту. «В ежедневом режиме у вас должна быть четкая и полная картина по реализации капитальных ремонтов в медучреждениях», – отметил он.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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