Лидера "Мужского государства" задержали за телефонный терроризм
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Лидера "Мужского государства" задержали за телефонный терроризм

12:55:179/3/2021Фото: Вконтакте
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Владислав Поздняков может стоять за ложными сообщениями о минировании ресторанов Тануки.

Влада Позднякова задержали за телефонный терроризм

Накануне  лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возможной причиной его задержания могут   быть подозрения в телефонном терроризме. По словам источника, на Позднякова ранее подали заявление представители сети ресторанов «Тануки». Они обвинили его в том, что он стоит за звонками о ложном минировании ресторанов. 

- В этом случае лидер "Мужского государства" может быть подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье 207 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РФ, - сообщили стражи порядка.

О его задержании рассказа помощник Позднякова в своем телеграм-канале.

- Это один из администраторов Влада. Его сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы. Больше пока информации дать не могу , - написал он в сообщении.

Отметим, что ранее Мужское государство устроило травлю сети ресторанов Тануки за рекламу с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ.

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