Лидера "Мужского государства" задержали за телефонный терроризм

Накануне лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возможной причиной его задержания могут быть подозрения в телефонном терроризме. По словам источника, на Позднякова ранее подали заявление представители сети ресторанов «Тануки». Они обвинили его в том, что он стоит за звонками о ложном минировании ресторанов.
- В этом случае лидер "Мужского государства" может быть подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье 207 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РФ, - сообщили стражи порядка.
О его задержании рассказа помощник Позднякова в своем телеграм-канале.
- Это один из администраторов Влада. Его сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы. Больше пока информации дать не могу , - написал он в сообщении.
Отметим, что ранее Мужское государство устроило травлю сети ресторанов Тануки за рекламу с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ.