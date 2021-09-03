Красивые бои и много юмора: о чем фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец»
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Красивые бои и много юмора: о чем фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец»

1:03:169/3/2021Фото: instagram.com/shangchi
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Именно яркие боевые сцены стали самой сильной стороной картины.

Для фильма выбран юмористический тон повествования

На большие экраны выходит фантастический боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец». Ленту сняли в рамках кинематографической вселенной Marvel. По сюжету Шан-Чи — сын могущественного Вэньву — живёт в США, носит имя Шон, работает парковщиком, а по вечерам развлекается в караоке-барах. Но когда группа наёмников нападает на героя и отнимает у него подаренный матерью амулет, юноше приходится забыть о спокойной жизни, встретиться с призраками прошлого и попытаться спасти мир.

Выясняется, что на самом деле Шон — Шан-Чи, сын могущественного Вэньву, также известного как Мандарин. Юноша владеет целым набором боевых искусств и имеет серьёзный практический опыт в этой сфере. Кроме того, у него есть сестра, которая находится на другом конце земного шара и теперь якобы нуждается в спасении.

Презентация в России состоялась 2 сентября. Фантастический боевик снял Дестин Дэниел». Действие картины разворачивается после событий ленты «Мстители: Финал». Главную роль исполнил актёр китайского происхождения Симу Лю («Пространство», «Чёрная материя»). Также в фильме снимались Мишель Йео («Мемуары гейши», «Пекло»), Бен Кингсли («Ганди», «Остров проклятых»), Бенедикт Вонг («Мстители: Финал», «Марсианин»), Аквафина («8 подруг Оушена», «Джуманджи: Новый уровень») и другие артисты.

Для фильма выбран юмористический тон повествования, что можно считать удачным решением: практически все сцены, даже боевые, драматичные или пугающие, разбавляются шутками, благодаря чему лента смотрится легко и весело.

Все действия одного из центральных персонажей, оказывающего большое влияние на историю, совершенно не вяжутся с его образом и вызывают массу вопросов. Но куда хуже, что на этих спорных моментах держится весь сюжет. Характер Вэньву, радикально меняющийся несколько раз за фильм, даёт толчок для массы внезапных сюжетных поворотов и оставляет кинематографистам место для разнообразных манёвров. Здесь помогают и другие, второстепенные, персонажи, также способные удивлять своим нелогичным поведением. Кое-где такие моменты выглядят забавно и лишь вносят некоторое разнообразие в драматические эпизоды, но при общем взгляде на сюжет они портят и без того неидеальный фильм.

Наконец, в одном из ключевых моментов ленты появляется рояль в кустах в виде гигантской жирной безголовой моли из параллельного мира. Да и Тревор Слэттери тоже, по сути, такой рояль, однако его присутствие в картине удалось хоть как-то обосновать благодаря связи героя с прошлыми событиями, развернувшимися во вселенной. Как бы то ни было, без этих двух «музыкальных инструментов» сюжет развалился бы совсем. Конечно, в любом фильме есть свои условности, без которых он не может существовать, но иногда и в фантастике хочется видеть чуть больше здравого смысла.

Именно яркие боевые сцены стали самой сильной стороной картины. Они не только прекрасно поставлены, но и грамотно сняты. Здесь нет быстрого мелькания невнятных кадров, как в той же недавней «Чёрной вдове». Разные планы позволяют в деталях рассмотреть точную хореографию и в полной мере насладиться красивыми боями. Прежде всего запоминается драка в автобусе. Реализма в ней примерно столько же, сколько во всей истории, но при этом смотрится эпизод эффектно и весело. Ещё более виртуозным получился бой на небоскрёбе, примечательный с точки зрения как съёмки, так и работы каскадёров и актёров. Остальные экшен-сцены также сняты на уровне и, несмотря ни на что, до самого конца удерживают внимание зрителя.

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