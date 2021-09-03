Истинное число инфицированных коронавирусом назвали в Бердске
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Истинное число инфицированных коронавирусом назвали в Бердске

12:29:369/3/2021Фото: pixabay.com
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Всего в городе зарегистрировано 2 348 случаев коронавирусной инфекции.

COVID-19, коронавирус, вакцина, антитела
Всего в городе зарегистрировано 2348 случаев коронавирусной инфекции
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 3 сентября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 347 жителей. За минувшие сутки взято 158 тестов на вирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2205 бердчан. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2 348 случаев коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в восьми российских регионах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

- В еще 47 субъектах уровень заболеваемости коронавирусом снижается. Другие 30 регионов остаются на плато по этому показателю. То есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам, — добавила Попова.

Также она отметила, что наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью — специалисты ведомства уже несколько недель подряд фиксируют спад числа зараженных .Кроме того, специалист заверила, что новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», распространения в России не получают.

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