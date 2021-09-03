"Дни Довлатова" проходя в Петербурге в честь дня рождения писателя

Сегодня, 3 сентября, одному из самых любимых народом писателю Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет. Поэтому в Питере, уже в пятый раз, проходит фестиваль, посвященный писателю. В программе «Дня Д» более 40 мероприятий — лекции, экскурсии, викторины, спектакли. Из новинок: установка памятника собаке Довлатова Глаше, создание Довлатов-граффити под мостом Бетанкура, субботник в сквере имени писателя на Загородном проспекте, развод Дворцового моста под «саундтрек Довлатова», лекция про подцензурные времена в Новой Голландии, шоппинг на «Уделке» и многое другое: например, шахматный турнир под открытым небом или акция «Рюмочный ход», в рамках которой в кафе и барах за 100 рублей можно получить коктейль «Сережа».
- Мы делали юбилей 75-го года, 67-го года, 89-го года… В этом году мы говорим только про тот период, когда Довлатов жил в Ленинграде (1944–1978 гг.), — рассказала Анастасия Принцева, руководитель проекта. — «Дни Д» в этом году пройдут и в Барселоне, в Таллине, в Москве, Сыктывкаре, Уфе…
Напомним, пять лет назад возле дома по улице Рубинштейна, 23 появился памятник Довлатову. А уже в этом году там установят скульптуру его любимой собаки Глаши.